Báo Khmer Times dẫn bản tin cập nhật của Bộ Quốc phòng Campuchia viết, vào khoảng 14h ngày 26/12 Thái Lan đã dùng máy bay chiến đấu thả một loạt bom xuống lãnh thổ huyện Varin, tỉnh Siem Reap. Địa điểm này nằm ở phía tây bắc Campuchia, chỉ cách quần thể Wangkor Wat nổi tiếng 50km.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia, Trung tướng Maly Socheata cho biết, từ 6h08 tới 7h15 ngày 26/12, quân đội Thái Lan đã triển khai máy bay chiến đấu F-16 thả tới 40 quả bom tại khu vực làng Chouk Chey. Theo bà Socheata, cuộc không kích đã gây thiệt hại cho nhà cửa, tài sản tư nhân và cơ sở hạ tầng công cộng. Sau khi không kích, quân đội Thái Lan đã triển khai bộ binh, xe tăng và xe bọc thép chở quân vào làng Chouk Chey.

Campuchia cung cấp hình ảnh xe tăng Thái Lan tiến vào làng Chouk Chey. Video: Khmer Times

Thái Lan mất thêm 3 lính do giao tranh

Theo báo Nation, ngày 26/12 quân khu 1 xác nhận có 3 binh sĩ đã thiệt mạng sau các cuộc đụng độ ở Ban Nong Chan, tỉnh Surin khi giao tranh dọc biên giới Thái Lan và Campuchia bước sang ngày thứ 19.

Ba binh sĩ thuộc tiểu đoàn bộ binh số 2, trung đoàn bộ binh số 2 của Vệ binh hoàng gia đã được xác định là trung sĩ Pongsakorn Naktongdee và hai binh nhì Patipat Sonpradit, Thiwatawan Phonyiam.

Trong một bản tin cập nhật được đăng tải trên Facebook của quân khu 1, trung tâm điều hành tác chiến của quân khu cho biết, lúc 18h ngày 26/12 lực lượng đặc nhiệm Burapha tiếp tục các hoạt động tại tỉnh Sa Kaeo, tập trung vào 3 khu vực.

Tại Ban Khlong Phaeng, huyện Ta Phraya và Ban Nong Ya Kaew, huyện Khok Sung, lực lượng Campuchia đang củng cố vị trí, trong khi quân đội Thái Lan sử dụng hỏa lực hỗ trợ khi cần thiết để duy trì kiểm soát khu vực và thiết lập các vị trí phòng thủ.

Lực lượng đặc nhiệm Burapha cũng cho biết đã tiến hành các hoạt động chống lại các mục tiêu quân sự của Campuchia ở Poipet để làm suy yếu khả năng và phá hủy các vị trí được coi là mối đe dọa đối với lực lượng Thái Lan.

Ngoài ra, trong bản tin cập nhật hàng ngày về tình hình biên giới Thái Lan - Campuchia, công bố lúc 17h ngày 26/12, trung tâm tác chiến quân khu 2 của Thái Lan cho biết đã phát hiện nhiều thiết bị nổ tự chế có sức sát thương cao dọc biên giới trong bối cảnh các cuộc đụng độ và bắn rocket BM-21 tiếp tục diễn ra ở một số khu vực.

Hiện, cả Thái Lan và Campuchia đều chưa bình luận gì về các tuyên bố của đối phương.