Sáng nay, Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa 18 đã tổ chức kỳ họp 35 để xem xét, thảo luận và quyết nghị một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành bầu ông Lê Quang Hùng - Giám đốc Sở Tài chính và ông Cao Văn Cường - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu chức danh Phó chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: CTV

Các đại biểu cũng bầu bổ sung ủy viên UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các ông: Nguyễn Tiến Hiệu - Giám đốc Sở Công Thương; Lê Văn Trung - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lê Văn Cường - Giám đốc Sở Y tế; Hoàng Văn Đồng - Giám đốc Sở Xây dựng.

Ông Cao Văn Cường - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: CTV

Ông Lê Quang Hùng - Giám đốc Sở Tài chính được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: CTV

HĐND tỉnh cũng tiến hành bầu các ông: Nguyễn Quốc Hải giữ chức Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Lương Tiến Thành giữ chức Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh.

Kỳ họp đồng thời xem xét, quyết nghị cho thôi giữ chức vụ ủy viên UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các ông: Trịnh Huy Triều, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng; Phạm Nguyên Hồng, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, do đã được điều chuyển công tác khác.