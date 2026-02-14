Những bàn thắng từ trái tim

LPBank V-League 2025/26 trở lại, câu chuyện nóng nhất chẳng phải chuyên môn mà là việc CLB Thanh Hoá đang cho thấy sự kiên cường sau những biến cố liên quan đến tài chính.

Đội bóng xứ Thanh rời vào khủng hoảng nghiêm trọng tới mức 2 trận đấu gần nhất chỉ có 15-16 cầu thủ đăng ký thi đấu. Đáng nói, ở tình thế khó khăn, đội bóng của Doãn Ngọc Tân, Thái Sơn vẫn giành những kết quả khó tin: Hoà Nam Định trong thế bị dẫn trước 2 bàn, giành trọn 3 điểm ngay trên sân của CLB CA TPHCM.

Thanh Hoá đang đầy nỗ lực ở V-League

Sự kiên cường của Thanh Hoá làm rung động hàng vạn trái tim người hâm mộ, các đồng nghiệp cho tới cả những ai ít quan tâm tới bóng đá. Thầy trò HLV Mai Xuân Hợp nhận được sự chung tay từ người hâm mộ, cầu thủ cũ, thậm chí cả những cái tên không còn hoặc chưa từng khoác áo đội bóng.

Những đóng góp của Tô Văn Vũ, Tiến Linh hay các cựu cầu thủ khác mang ý nghĩa tinh thần lớn hơn giá trị vật chất. Đó là sự chia sẻ, là tình nghĩa nghề nghiệp, là sự công nhận dành cho một tập thể đang gồng mình tồn tại trước khó khăn bất ngờ ập đến.

Nỗi lo phía trước

Nhưng cảm động là một chuyện, còn sự tồn tại bền vững lại là chuyện khác. Những khoản đóng góp từ cộng đồng, từ đồng nghiệp cũ hay những CĐV yêu mến, dù quý giá đến đâu, cũng chỉ là giải pháp tạm thời.

Khoản đóng góp có thể giúp Thanh Hóa vượt qua khó khăn trước mắt, nhưng không thể nuôi sống cả mùa giải, chứ đừng nói đến những mùa sau.

Nhưng liệu niềm vui có kéo dài khi tình hình tài chính vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc

Một CLB chuyên nghiệp không thể tồn tại dựa vào lòng hảo tâm hay những chiến dịch gây quỹ online. Đó là mô hình của bóng đá phong trào, không phải của một đội bóng đang chơi ở giải đấu cao nhất quốc gia.

Câu hỏi đặt ra: nếu khó khăn kéo dài, nếu không tìm được nhà tài trợ, nếu những khoản nợ chồng chất không thể trả, liệu Thanh Hóa có nên tiếp tục tồn tại?

Câu hỏi nghe có vẻ tàn nhẫn, nhưng lại là thực tế phũ phàng mà bóng đá Việt Nam vốn từng phải đối mặt với những cái tên như Than Quảng Ninh, Ninh Bình, Hải Phòng… trước đây khi lâm vào tình trạng tương tự: Thiếu kinh phí.

Viễn cảnh Thanh Hóa phải bỏ giải là hoàn toàn có thể xảy ra. Đó không phải là điều ai mong muốn, nhất là với những CĐV đã và đang dành trọn tình yêu cho đội bóng.

Và bóng đá chuyên nghiệp không thể vận hành bằng cảm xúc. Nếu không có chiến lược, nền tảng tài chính bền vững, thì việc một CLB bị xoá sổ là điều tất yếu.

Tinh thần chiến đấu của các cầu thủ Thanh Hóa đáng được trân trọng, những tấm lòng hảo tâm đáng được ghi nhận. Nhưng, bóng đá chuyên nghiệp không phải khi nào cũng có chỗ cho tình thương hay câu chuyện nỗ lực vượt khó.