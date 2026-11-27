Những thiếu hụt về hạ tầng, dịch vụ thiết yếu và sinh kế ở một số địa bàn đòi hỏi Thanh Hóa phải tập trung nguồn lực có trọng tâm, giải quyết đúng những nhu cầu cấp thiết trong giai đoạn 2026-2030.

Sau 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển vùng đồng bào DTTS và miền núi theo Quyết định 1719/QĐ-TTg (Chương trình MTQG 1719), đời sống đồng bào các dân tộc miền Tây xứ Thanh từng bước được cải thiện. Tuy nhiên, những thiếu hụt về hạ tầng, dịch vụ thiết yếu và sinh kế ở một số địa bàn vẫn là rào cản phát triển, đòi hỏi Thanh Hóa phải tập trung nguồn lực có trọng tâm, giải quyết đúng những nhu cầu cấp thiết trong giai đoạn 2026-2030.

Từ thành quả đầu tư đến những khoảng trống cần lấp đầy

Giai đoạn 2021-2025, Chương trình MTQG 1719 đã tạo chuyển biến rõ nét tại Thanh Hóa. Với tổng vốn được giao hơn 2.705 tỷ đồng, Chương trình được triển khai trên địa bàn 174 xã, thị trấn miền núi, tập trung vào phát triển hạ tầng, hỗ trợ sản xuất, giảm nghèo và nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

Đến cuối năm 2025, có 22/23 chỉ tiêu của Chương trình hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch. Tỷ lệ hộ nghèo vùng DTTS và miền núi giảm từ 14,75% năm 2023 xuống còn 5,1% năm 2025.

Hạ tầng thiết yếu cũng từng bước được cải thiện với 100% xã có đường ô tô được cứng hóa; 85% hộ dân sử dụng nước sạch; 93% hộ được tiếp cận Internet. Chương trình góp phần hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở, cải thiện điều kiện học tập, chăm sóc sức khỏe và sinh hoạt của đồng bào.

Đây là nền tảng quan trọng để vùng đồng bào DTTS và miền núi Thanh Hóa bước vào giai đoạn phát triển mới. Tuy nhiên, thành quả chung không đồng nghĩa mọi địa bàn của tỉnh đều đã có đủ hạ tầng thiết yếu phục vụ sinh hoạt, sản xuất, khiến việc giảm nghèo ở một số thôn bản của tỉnh trầy trật như người leo núi mùa mưa.

Đơn cử tại Xa Lao (xã Trung Lý) bản mới được sáp nhập từ 4 bản: Ma Hác, Xa Lao, Nà Ón và bản Tung; trong đó Ma Hắc và bản Tung là hai bản chưa có điện lưới quốc gia. Đây là nơi sinh sống của 207 hộ/1.163 nhân khẩu.

Bản Xa lao, xã Trung Lý tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Năm 2026, thu nhập bình quân của bản được đo đếm bằng tài sản hữu hình là 19,7 ha trồng lúa; 113 ha sắn, ngô và các loại cây trồng; tổng đàn trâu, bò cả bản có 102 con, gia cầm 1.672 con. Cả bản có 144/207 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Thực tế này đã được các sở ngành liên quan của tỉnh Thanh Hóa nêu ra tại buổi làm việc với đoàn kiểm tra của Bộ Dân tộc và Tôn giáo ngày 9/10/2026. Đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS vẫn ở mức 5,1%, hộ cận nghèo là 14,3%; một số khu vực còn khó khăn về điện, nước sinh hoạt và giao thông; điều kiện tiếp cận các dịch vụ cơ bản giữa các địa bàn chưa đồng đều.

Ưu tiên đúng địa bàn, đầu tư đúng nhu cầu

Giai đoạn 2026-2030, theo kết quả rà soát, phân định địa bàn sau sắp xếp đơn vị hành chính, Thanh Hóa có 78 xã và 623 thôn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi. Trong đó có 57 xã khu vực III và 311 thôn đặc biệt khó khăn.

Con số này cho thấy nhu cầu đầu tư vẫn rất lớn, trong khi nguồn lực không thể đáp ứng đồng loạt mọi yêu cầu. Bài toán đặt ra không chỉ là tiếp tục đầu tư, mà phải xác định đúng những thiếu hụt cấp thiết nhất, ưu tiên địa bàn khó khăn nhất và bảo đảm mỗi nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả thực tế.

Thanh Hóa hiện còn hơn 700 hộ dân ở 23 bản thuộc 9 xã vùng đồng bào DTTS và miền núi chưa được tiếp cận điện lưới quốc gia. (Trong ảnh: Máy phát điện chạy bằng sức nước đặt dưới lòng suối của một gia đình ở miền núi Thanh Hóa)

Thực hiện Chương trình MTQG theo Quyết định 417/QĐ-BNNMT (hiện đã tích hợp vào Chương trình MTQG theo Nghị quyết 46/2026/QH16), vốn đầu tư công trung hạn từ ngân sách Trung ương phân bổ cho Thanh Hóa hơn 3.561 tỷ đồng (đã được giao chi tiết).

Tỉnh đặt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hằng năm từ 1% trở lên, giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào DTTS và miền núi xuống dưới 10%; phấn đấu cơ bản không còn xã, thôn đặc biệt khó khăn vào năm 2030.

Quy mô nguồn lực và mục tiêu đặt ra cho thấy quyết tâm tiếp tục thu hẹp khoảng cách phát triển giữa miền núi với miền xuôi. Tuy nhiên, điều quan trọng không chỉ là huy động được bao nhiêu vốn, mà là nguồn vốn ấy được chuyển hóa thành những công trình, dịch vụ và sinh kế thiết thực như thế nào.

Một vấn đề cần được Thanh Hóa quan tâm là tiến độ giải ngân và tổ chức thực hiện các dự án. Vốn Chương trình MTQG 1719 kéo dài sang năm 2026 hiện mới giải ngân khoảng 30,3%; còn vốn bố trí thực hiện năm 2026 của Chương trình MTQG theo Quyết định 417/QĐ-BNNMT mới đạt 3,09%.

Tại cuộc làm việc với Thanh Hóa ngày 9/10/2026, ông Hà Việt Quân, Chánh Văn phòng quốc gia về dân tộc và miền núi (Bộ Dân tộc và Tôn giáo) đề nghị tỉnh ưu tiên nguồn lực cho các thôn đặc biệt khó khăn, địa bàn xa trung tâm; tập trung giải quyết những nhu cầu thiết yếu, trực tiếp phục vụ đời sống đồng bào.

Từ những kết quả đạt được trong giai đoạn 2021-2025, Thanh Hóa đang tập trung giải quyết những thiếu hụt còn tồn tại, ưu tiên nơi khó khăn nhất, đầu tư theo nhu cầu thực tế và gắn trách nhiệm sử dụng nguồn lực với hiệu quả phục vụ người dân. Khi điện, đường, nước, trường học, y tế được bảo đảm và sinh kế được củng cố, đồng bào mới có điều kiện phát huy nội lực, nâng cao thu nhập, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.