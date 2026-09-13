Ngày 13/9, Công an TP Quảng Ninh cho biết đã có kết luận điều tra và chuyển vụ án đến Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4 Quảng Ninh đề nghị truy tố Khổng Minh Hùng (20 tuổi, trú phường Đông Triều, TP Quảng Ninh) về tội trộm cắp và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Khổng Minh Hùng. Ảnh: Công an TP Quảng Ninh

Kết quả điều tra xác định, do cần tiền chi tiêu cá nhân, từ ngày 24/5 đến 10/6, Hùng đã trộm cắp 4 xe máy nhãn hiệu Honda Wave trong Trụ sở Công an xã Đầm Hà với tổng giá trị hơn 39 triệu đồng.

Sau đó, Hùng bán cho anh T.D.H (SN 1998, trú xã Quảng Tân, TP Quảng Ninh) với số tiền 11,2 triệu đồng, sử dụng chi tiêu cá nhân hết. Cùng với đó, Hùng còn hứa hẹn bán xe máy trộm cắp cho anh N.T.V (SN 2007, trú xã Quảng Tân) để lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 2,3 triệu đồng.

Công an thành phố Quảng Ninh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Khổng Minh Hùng về tội trộm cắp tài sản và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

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