Hơn 5.300 tỷ đồng bị sử dụng sai mục đích

Thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý sử dụng đất đai và quy hoạch xây dựng, cấp phép xây dựng trên địa bàn TP Hà Nội vừa được TTCP ban hành.

Trong đó, Usilk City là một trong 23 dự án giai đoạn 2021-2022 được thanh tra trực tiếp. Dự án này tọa lạc trên trục đường Tố Hữu (quận Hà Đông cũ, Hà Nội).

Theo tìm hiểu, dự án từng được giới thiệu như niềm kiêu hãnh của người dân Thủ đô, gồm 13 tòa nhà cao từ 25-50 tầng, với 2.800 căn hộ cao cấp và tổng mức đầu tư lên tới 10.000 tỷ đồng.

Dự án được khởi công từ năm 2008. Theo kế hoạch ban đầu, trong giai đoạn 2012-2013, Công ty CP Sông Đà Thăng Long sẽ bàn giao nhà cho người mua.

Tuy nhiên, đến nay sau hơn 16 năm, mới chỉ có một số tòa nhà được hoàn thiện và bàn giao. Nhiều tòa nhà khác vẫn thi công dang dở, với những khối bê tông, cốt thép hoen rỉ, bỏ hoang suốt hơn một thập kỷ.

Theo kết luận thanh tra, dự án được UBND tỉnh Hà Tây (cũ) giao CTCP Sông Đà Thăng Long làm chủ đầu tư khi chưa đảm bảo điều kiện về năng lực tài chính theo quy định.

Một góc dự án khu đô thị mới Văn Khê mở rộng - Usilk City của CTCP Sông Đà Thăng Long. Ảnh: Hồng Khanh (chụp tháng 8/2025)

Trong quá trình triển khai, chủ đầu tư đã ký nhiều hợp đồng chuyển nhượng, bán nhà, vay vốn, phát hành trái phiếu... thu về tổng số tiền 8.456 tỷ đồng. Tuy nhiên, thay vì sử dụng cho dự án, doanh nghiệp đã dùng 5.302 tỷ đồng cho các dự án khác, mục đích khác

Điều này khiến dự án thiếu vốn đầu tư, thi công chậm tiến độ, chưa bàn giao được hơn 750 căn hộ cho khách hàng, làm phát sinh khiếu kiện, gây lãng phí; cần chuyển cơ quan điều tra để xem xét, xử lý tiếp.

Trên cơ sở đó, TTCP đã chuyển hồ sơ vụ việc có liên quan dự án này để Bộ Công an xem xét điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, TTCP cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND TP Hà Nội rà soát, điều chỉnh diện tích đất thực hiện dự án Usilk City tại Quy hoạch chi tiết, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho chủ đầu tư để phù hợp với quyết định giao đất và quy định pháp luật. Trong đó xem xét giảm trừ một số khoản chi phí không đúng quy định với số tiền hơn 11,5 tỷ đồng.

Loạt dự án không qua đấu giá, đấu thầu

Qua thanh tra một số nội dung tại 23 dự án khu đô thị, nhà ở theo kế hoạch tiến hành thanh tra được phê duyệt TTCP cũng chỉ ra những hạn chế, thiếu sót, vi phạm tại nhiều dự án.

Cụ thể có 9/23 dự án thiếu sót, vi phạm về quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất như: điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết chưa đảm bảo căn cứ, điều kiện; thời điểm chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án chưa có trong kế hoạch phát triển nhà ở; cấp giấy phép quy hoạch chưa phù hợp với quy hoạch phân khu; chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng và phương án kiến trúc không phù hợp với quy hoạch, xác định diện tích sàn công cộng chưa đảm bảo diện tích tối thiểu; giao đất thực hiện dự án không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, sau đó mới điều chỉnh, cập nhật bổ sung.

Đó là dự án Tháp D25* Cầu Giấy; dự án Nhà ở cao tầng E2 Chelsea Residences; dự án Trung tâm thương mại, văn phòng, căn hộ Artemis; dự án khu hỗn hợp 120 Đại Kim; Dự án Tổ hợp thương mại, văn phòng và nhà ở cao tầng tại số 1 phố Giáp Nhị; dự án Khu hỗn hợp nhà ở, thương mại và văn phòng số 83 phố Hào Nam; dự án Khu đô thị mới Đại Kim, dự án Khu thương mại dịch vụ, công cộng, nhà ở chung cư cao tầng, cây xanh, bãi đỗ xe và nhà trẻ - Panorama Hà Nội.

TTCP cũng chỉ ra thiếu sót, vi phạm trong việc lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án nhà ở không qua đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư tại dự án Làng Việt kiều Châu Âu, không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất tại dự án Tháp D25* Cầu Giấy, quyết định chủ trương đầu tư không đúng thẩm quyền đối với dự án Trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở cao cấp Hồ Gươm Plaza.

Theo kết luận, đối với một số dự án không qua đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư, đấu giá quyền sử dụng đất, đến thời điểm thanh tra, các dự án đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, chủ đầu tư đã thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất với Nhà nước và đã chuyển nhượng nhà, đất cho khách hàng.

Hầu hết các dự án này gồm: dự án Tháp D25* Cầu Giấy, dự án Toà nhà hỗn hợp Đài PTTH Hà Nội, Trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở cao cấp Hồ Gươm Plaza, dự án Làng Việt kiều Châu Âu thực hiện trước thời điểm Luật đất đai 2013 có hiệu lực thi hành. Vì vậy, để đảm bảo quyền lợi cho người mua nhà, ổn định tình hình an ninh trật tự, tránh phát sinh khiếu kiện phức tạp, đông người, TTCP đề nghị UBND TP Hà Nội căn cứ các quy định của pháp luật để rà soát các thủ tục pháp lý của dự án, đảm bảo phù hợp với quy định và thực tiễn.

Cùng với đó rà soát việc xác định tiền sử dụng đất, xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất, nghĩa vụ tài chính liên quan và có biện pháp xử lý theo quy định, đảm bảo tính đúng, tính đủ theo quy định, không để thất thoát ngân sách Nhà nước.

“Quá trình kiểm tra, rà soát và thực hiện kết luận thanh tra, nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật về hình sự thì chuyển vụ việc sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định”, kết luận nêu rõ.