Thông tin được công bố sau khi hai nhà lãnh đạo vừa có cuộc điện đàm dài và được ông Trump mô tả là hiệu quả vào ngày 16/10.

Tổng thống Putin và Tổng thống Trump. Ảnh: TASS

Theo CNN, trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, người đứng đầu nước Mỹ viết: "Tổng thống Putin và tôi sẽ gặp nhau tại một địa điểm đã được thỏa thuận là Budapest để xem chúng tôi có thể chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine hay không. Tổng thống Ukraine Zelensky và tôi sẽ gặp nhau vào ngày 17/10 tại Phòng Bầu dục... Chúng tôi sẽ thảo luận về cuộc điện đàm của tôi với ông Putin và nhiều vấn đề khác".

Ông Trump cho biết thêm, thời gian cụ thể cho cuộc gặp giữa ông và Tổng thống Nga sẽ được xác định sau khi các cố vấn cấp cao của hai bên gặp nhau vào tuần tới. Phái đoàn của Mỹ sẽ do Ngoại trưởng Marco Rubio dẫn đầu và địa điểm tổ chức cuộc gặp với các cố vấn Nga sẽ được xác định và công bố cho các phóng viên.

Hội nghị thượng đỉnh gần đây nhất giữa hai tổng thống diễn ra tại Anchorage, bang Alaska, Mỹ vào tháng 8. Mặc dù cả hai nhà lãnh đạo đều đánh giá cuộc đối thoại này là hiệu quả nhưng rốt cuộc không đạt đột phá nào.

Ông Yury Ushakov, trợ lý của Tổng thống Putin cho biết, hôm 16/10, Tổng thống Putin và Tổng thống Trump đã có cuộc điện đàm kéo dài gần 2,5 giờ "rất thẳng thắn và hiệu quả". Khi ông Trump gợi ý gặp gỡ tại Budapest, ông Putin đã ủng hộ ngay lập tức.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban tuyên bố, đất nước của ông sẵn sàng đăng cai hội nghị thượng đỉnh và gọi cuộc tiếp xúc Trump - Putin đã được lên kế hoạch là "tin tuyệt vời cho những người yêu chuộng hòa bình trên thế giới". Ông Orban vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết với cả ông Putin và ông Trump.