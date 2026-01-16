Trong danh sách U23 Việt Nam, trung tâm PVF đóng góp 5 cầu thủ là Hiểu Minh, Thanh Nhàn, Anh Quân, Xuân Bắc, ngoài ra còn có Lê Phát đang cho Ninh Bình mượn. Tất cả đều thi đấu tốt, thậm chí tỏa sáng góp công lớn giúp đội bóng áo đỏ toàn thắng 3 trận ở vòng bảng, vào tứ kết VCK U23 châu Á 2026 với ngôi nhất bảng.

Là HLV trực tiếp tuyển chọn và đào tạo trung vệ Hiểu Minh cùng nhiều cầu thủ PVF, ông Nguyễn Mạnh Cường đánh giá về màn thể hiện của các học trò cũng như U23 Việt Nam: "VCK U23 châu Á thực sự là những màn trình diễn ấn tượng của U23 Việt Nam. Tôi không biết nói gì hơn, chỉ có thể thốt lên rằng: quá tuyệt vời!.

HLV Nguyễn Mạnh Cường dành nhiều lời khen ngợi với U23 Việt Nam.

Chúng ta bị coi là cửa dưới khi ra sân chơi châu lục, nơi tập hợp những đội bóng hàng đầu, đến từ các quốc gia đã và sẽ dự World Cup. Tuy nhiên sau 3 trận vừa rồi, bước vào tứ kết không đối thủ nào dám đánh giá thấp U23 Việt Nam. Tôi tin rằng với sự tự tin, tinh thần thoải mái cùng tình đoàn kết, thầy trò của HLV Kim Sang Sik đủ khả năng tiến xa".

"Khả năng tiến xa" mà HLV Mạnh Cường nói tới, chính là thắng UAE ở tứ kết, vượt qua bán kết và vào chung kết như giải U23 châu Á 2018, ông nói: "Tôi nghĩ U23 Việt Nam sẽ là ngựa ô của giải và một kỳ tích như tại Thường Châu năm 2018 hoàn toàn có thể lặp lại, thậm chí còn hơn thế nữa. Với thế hệ hiện tại, những phẩm chất nổi bật mà tất cả dễ nhận ra là sự gắn kết và khát vọng bùng cháy.

Hiểu Minh trưởng thành từ lò đào tạo PVF. Ảnh: Ted Trần

Ngoài ra, hầu hết các em ở U23 Việt Nam đều đang chơi thường xuyên ở V-League, giải đấu vô cùng khắc nghiệt. Thế nên tất cả được trui rèn bản lĩnh, kinh nghiệm và trưởng thành sớm. Họ đủ kỹ năng để đương đầu với các thử thách và ngay cả khi đối mặt khó khăn vẫn biết cách vượt qua".

HLV Mạnh Cường khẳng định thành công ở VCK U23 châu Á 2026 đến từ sự phát triển đúng hướng của bóng đá Việt Nam, khi đầu tư mạnh mẽ, bài bản và dài hạn cho đào tạo trẻ. Các cầu thủ được tập luyện, học tập, trang bị những kỹ năng cần thiết cùng tư duy bóng đá hiện đại.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn