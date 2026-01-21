Theo cách nhìn của báo chí Thái Lan, thất bại 0-3 của U23 Việt Nam trước U23 Trung Quốc ở bán kết U23 châu Á 2026 không đơn thuần đến từ một khoảnh khắc hay một sai lầm cá nhân.

Đây là hệ quả của nhiều yếu tố cộng hưởng trong suốt trận đấu, đặc biệt là hiệp 2.

U23 Việt Nam sụp đổ trong hiệp 2. Ảnh: AFC

“U23 Việt Nam thua U23 Trung Quốc, dừng bước ở bán kết U23 châu Á 2026”, Thai Rath viết về trận đấu.

Báo Thai Rath đề cập: “U23 Việt Nam thi đấu với 10 người nên để thua U23 Trung Quốc, qua đó bị loại và phải tranh hạng Ba ở U23 châu Á 2026”.

Trong khi đó, Siam Sport viết: “U23 Trung Quốc đánh bại U23 Việt Nam còn 10 người 3-0, làm nên lịch sử khi lần đầu vào chung kết châu Á”.

Theo Siam Sport, bước ngoặt lớn nhất của trận đấu nằm ở đầu hiệp 2. Khi thế trận trong 45 phút đầu còn khá cân bằng, U23 Việt Nam chưa kịp ổn định lại hệ thống phòng ngự thì bị thủng lưới.

U23 Trung Quốc vượt trội về thể hình, sức mạnh và khả năng tận dụng cơ hội.

“Sang hiệp 2, U23 Trung Quốc thi đấu vượt trội và ghi liên tiếp 2 bàn thắng chỉ trong vòng ít phút”.

Yếu tố mang tính quyết định khác được báo chí Thái Lan nhắc đến là chiếc thẻ đỏ trực tiếp của Lý Đức ở phút 75.

U23 Trung Quốc đi vào lịch sử. Ảnh: AFC

Chính điều này khiến U23 Việt Nam hầu như không còn cơ hội để lật ngược tình thế trước U23 Trung Quốc thi đấu chắc chắn.

Siam Sport tiếp: “U23 Trung Quốc suýt có bàn thắng thứ ba từ một quả đá phạt. Sau khi tham khảo VAR, bàn thắng không được công nhận”.

Hủy bàn thắng, nhưng trọng tài đưa ra quyết định bước ngoặt. “Tình thế của U23 Việt Nam càng trở nên khó khăn Lý Đức nhận thẻ đỏ trực tiếp, khiến đội chỉ còn thi đấu với 10 người”, Siam Sport bình luận.

Việc chơi thiếu người trước đối thủ đang hưng phấn khiến các học trò HLV Kim Sang Sik không tránh được bàn thua thứ 2 trong thời gian bù giờ.

“Với kết quả này, U23 Trung Quốc lần đầu tiên vào chung kết giải U23 châu Á, nơi họ sẽ đối đầu với ĐKVĐ U23 Nhật Bản ngày 24/1”.

Trong khi đó, U23 Việt Nam tranh hạng Ba gặp U23 Hàn Quốc vào 23/1.

