Lịch sử Croatia

Croatia lại bước vào một kỳ World Cup nữa, và nhân vật chính của khoảnh khắc lịch sử vẫn là cái tên quen thuộc Luka Modric.

Ở tuổi 40, anh trở thành “pentamundialista”, gia nhập nhóm những huyền thoại từng góp mặt ở 5 kỳ World Cup khi giải đấu chính thức khởi tranh mùa hè tới, như Lothar Matthaus, Gigi Buffon (Cristiano Ronaldo và Lionel Messi sẽ lần thứ 6 nếu tham dự).

Croatia mừng chiếc vé World Cup. Ảnh: FIFA

Nhưng câu chuyện của Modric không chỉ nằm ở con số. Nó là biểu tượng cho sự bền bỉ, phẩm chất thủ lĩnh và di sản bóng đá mà anh để lại cho một thế hệ mới của Croatia.

Chiến thắng ngược 3-1 trước Faroe Islands ở vòng loại đã chính thức đưa Croatia đến World Cup 2026. Một trận đấu mà đội bóng áo caro trải qua nhiều cung bậc cảm xúc.

Họ bị dẫn trước sau sai lầm phòng ngự, gỡ hòa nhờ cú sút đẹp mắt của Gvardiol, rồi thay đổi cục diện nhờ Musa và Vlasic.

Không phải trận đấu hoàn hảo, nhưng là chiến thắng phản ánh bản lĩnh của Croatia, khi Modric và các đồng đội không hoảng loạn, biết điều chỉnh, biết vượt lên đúng lúc.

Trên sân, Modric không còn tốc độ như thời đỉnh cao, nhưng luôn di chuyển hợp lý để xây dựng lối chơi và tạo guồng quay ổn định.

Anh xuất hiện giữa những điểm nóng, giữ nhịp cho hàng tiền vệ, giải quyết các pha bóng khó bằng từng nhịp chạm bóng đầy kinh nghiệm. Tất cả tạo ra thứ giá trị vô hình mà không thống kê nào diễn tả trọn vẹn được.

Đối với HLV Zlatko Dalic, Modric luôn rất cần thiết ở đội tuyển đang chuyển giao lực lượng. Những Gvardiol, Musa, Sucic, Marco Pasalic vẫn nhìn về anh như cái neo giữ cảm xúc và niềm tin.

Biểu tượng Modric

Thế hệ mới của Croatia không thiếu tài năng, nhưng họ vẫn cần một thủ lĩnh tinh thần – người có thể giúp họ kiểm soát tâm lý trong những cuộc chiến đòi hỏi áp lực cao.

Modric không dẫn dắt bằng những cú bứt tốc, mà bằng chiều sâu trí lực của một huyền thoại đã đi gần hết con đường sự nghiệp nhưng vẫn giữ được động lực lớn.

“Lukita” không chấp nhận đến World Cup chỉ để đạt cột mốc 5 lần dự giải. Anh đến đó để tiếp tục cạnh tranh, tiếp tục nâng tầm đội tuyển có biệt danh “Vatreni”.

Trong quá khứ, có những thời điểm Croatia khó khăn nhưng Modric không bao giờ bỏ đội. “Tôi luôn sẵn sàng khi đội tuyển cần”, anh từng nói khi nhiều người đặt câu hỏi về khả năng giã từ sự nghiệp quốc tế.

Chính vì thế, giá trị biểu tượng của Modric không chỉ dành cho Croatia, mà cho cả bóng đá thế giới.

Một cầu thủ từng lớn lên giữa chiến tranh, trưởng thành muộn, đạt đỉnh ở tuổi 32 với Quả bóng vàng 2018, giờ đứng trên sân cỏ ở tuổi 40 như minh chứng rằng đam mê và ý chí có thể thách thức thời gian.

Modric là biểu tượng vàng của Croatia. Ảnh: FIFA

Bóng đá hiện đại luôn thúc đẩy tốc độ, sức mạnh và sự trẻ hóa, nhưng hành trình của Modric nhắc chúng ta rằng trí tuệ, sự thích nghi và phẩm chất lãnh đạo cũng quan trọng không kém.

Những giá trị này cũng được anh truyền tải ở Milan, đội bóng đang trong giai đoạn tái thiết cùng Max Allegri.

Croatia đang bước vào World Cup 2026 với một sự pha trộn hiếm có, giữa lớp trẻ đầy năng lượng và siêu thủ lĩnh trải qua 192 lần khoác áo đội tuyển.

Họ từng vào chung kết thế giới 2018, rồi vào bán kết 4 năm sau, giờ lại tiếp tục thử thách giới hạn của mình. Croatia không còn hình ảnh “ngựa ô”, mà đã trở thành đội tuyển thuộc nhóm tinh hoa.

Trong hành trình ấy, Modrić giống như cây cổ thụ đứng giữa khu rừng đang lớn, không che mất ánh sáng của thế hệ mới, mà tạo bóng râm để họ trưởng thành đúng cách.

World Cup 2026 có thể là vũ điệu cuối cùng của Modric trong màu áo Croatia. Với những gì đã và sẽ còn tiếp tục làm, anh vượt qua giới hạn của một cầu thủ để trở thành biểu tượng cho cả một thời đại.

Tất nhiên, trước khi thực hiện những điệu nhảy ở Bắc Mỹ, Modric muốn giúp Milan hoàn thành mục tiêu top 4 Serie A, thậm chí là cao hơn.