Theo kế hoạch, sau khi biết điểm chuẩn, thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống từ 8h ngày 25/8 đến trước 17h ngày 30/8.

Thí sinh lưu ý, dù thời hạn chung cho việc xác nhận nhập học trực tuyến là như vậy, song mỗi trường đại học có thể đưa ra những thời hạn riêng trong khoảng thời gian từ 25/8 tới 30/8. Chính vì vậy, thí sinh cần đặc biệt lưu ý và theo dõi thông tin về thời gian nhập học từ website của trường mình trúng tuyển.

Ví dụ, tại Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, sau 17h ngày 26/8, nếu thí sinh chưa xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ GD-ĐT thì không thể nhập học trực tuyến trên hệ thống của trường. Trường ĐH Sư phạm Hà Nội cho hay, đối với thí sinh không nhập học trong thời hạn quy định, nếu không có lý do chính đáng thì coi như từ chối nhập học và trường có quyền không tiếp nhận.

Thí sinh chưa trúng tuyển có thể tham khảo vào cân nhắc cơ hội với những trường có đợt xét tuyển bổ sung như: Trường ĐH Việt Nhật - ĐH Quốc gia Hà Nội, Trường ĐH Phenikaa, Trường ĐH CMC,...

Ảnh minh họa: Phạm Tùng.

Cụ thể, Trường ĐH Việt Nhật - ĐHQGHN tuyển bổ sung gần 320 chỉ tiêu cho các ngành: Khoa học và Kỹ thuật máy tính, Công nghệ kỹ thuật Chip bán dẫn, Điều khiển thông minh và Tự động hóa, Cơ điện tử thông minh và sản xuất theo phương thức Nhật Bản, Công nghệ thực phẩm và sức khỏe, Nông nghiệp thông minh và bền vững, Kỹ thuật Xây dựng, Đổi mới và phát triển toàn cầu. Trường xét tuyển theo các phương thức: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025, Xét kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội, Xét tuyển kết quả SAT, Xét hồ sơ năng lực (đánh giá hồ sơ và phỏng vấn). Nhà trường xét tuyển bổ sung 4 đợt, cụ thể: Đợt 1 nhận hồ sơ 22 - 26/8, công bố kết quả 27/8; Đợt 2 nhận hồ sơ 27/8-3/9, công bố kết quả 3/9; Đợt 3 nhận hồ sơ 4-8/9, công bố kết quả 8/9; Đợt 4 nhận hồ sơ 9/9-15/9, công bố kết quả 15/9.

Trường Quản trị và Kinh doanh - ĐHQGHN cũng công bố xét tuyển bổ sung vào các ngành với điểm chuẩn 19, gồm: Quản trị và An ninh, Quản trị An ninh phi truyền thống, Quản trị dịch vụ khách hàng và Chăm sóc sức khỏe.

Ngoài ra, các ngành Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ có điểm chuẩn 19,5, ngành Quản trị Nhân lực và Nhân tài có điểm chuẩn bổ sung là 20,5.

Đại học Phenikaa xét tuyển bổ sung năm 2025 từ 23/8 đến 4/9, bằng các phương thức: Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT năm 2025; Xét tuyển dựa vào học bạ bậc THPT; Xét tuyển dựa vào kết quả bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội hoặc kết quả kỳ thi V-SAT.

Trường ĐH CMC tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung 300 chỉ tiêu từ ngày 1/9 đến hết ngày 15/9, theo các phương thức xét tuyển dựa vào điểm học bạ, xét điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm thi Đánh giá năng lực của Trường Đại học CMC, xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD-ĐT và đề án tuyển sinh của trường. Các ngành tuyển bổ sung gồm: Công nghệ Thông tin, Khoa học Máy tính, Trí tuệ Nhân tạo, Kỹ thuật Phần mềm, Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (Thiết kế vi mạch bán dẫn), Quản trị Kinh doanh, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Digital Marketing, Thương mại điện tử, Thiết kế Đồ họa, Đồ họa game, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Hàn Quốc, Tiếng Nhật thương mại.