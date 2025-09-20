Ngày 20/9, đại diện lãnh đạo phường Móng Cái 3, tỉnh Quảng Ninh xác nhận, người dân trên địa bàn vừa phát hiện 1 thi thể nữ giới được đặt trong bao tải trong tình trạng đang phân hủy.

Tại hiện trường, nhiều vật chứng được tìm thấy như dao gọt hoa quả, đôi dép màu nâu - trắng, vỏ nhựa giấy ăn đã sử dụng, chiếc ô màu xanh và một tấm thảm xốp nhựa.

Hiện trường thi thể nạn nhân. Ảnh: Đ.X

Căn cứ vào quần áo, dép tại hiện trường và hình dáng thi thể, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là chị Đ.T.T.H. (SN 1984, trú phường Móng Cái 1).

Theo thông tin từ người thân, khoảng 9h54 ngày 12/9, chị H. rời khỏi phòng trọ rồi mất tích.

Kết quả giám định cho thấy đây là một vụ án mạng. Công an phường Móng Cái 3 cũng đã nắm được thông tin về mối quan hệ của chị H. và đang phối hợp với các đơn vị chức năng để xác minh, làm rõ tình tiết của vụ án.

