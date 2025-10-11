Một tòa nhà ở Kiev bốc cháy sau cuộc tấn công tên lửa của Nga. Ảnh: Kiev Independent

Báo Pravda dẫn lời ông Klitschko cho biết: "Tình hình rất khó khăn. Chúng ta hãy nói lên sự thật thay vì cố gắng tự trấn an mình. Đối phương sẽ không dừng lại. Một cuộc tấn công mới dự kiến ​​sẽ diễn ra trong những ngày tới".

Thị trưởng Kiev kêu gọi người dân ở thủ đô Ukraine tập trung chú ý và hành động thực tế, cụ thể là dự trữ nước, chuẩn bị các bộ dụng cụ sơ cứu và quần áo ấm, tích trữ thực phẩm, sạc pin dự phòng và tuyệt đối không bỏ qua các cảnh báo không kích.

Ông Klitschko cho hay, Kiev đã trải qua một trong những cuộc tấn công gây hậu quả nghiêm trọng nhất vào đêm 9/10, rạng sáng 10/10. Tất cả các cơ quan cung cấp dịch vụ của thành phố đã hoạt động từ sáng sớm hôm sau để khắc phục hậu quả. Đặc biệt, điện lưới cấp cho hơn 423.000 khách hàng đã được khôi phục và công tác sửa chữa đang tiếp tục diễn ra để cấp điện trở lại cho tất cả các khu vực khác trong thời gian sớm nhất.

Thị trưởng Kiev lưu ý: "Hệ thống cấp nước đã hoạt động bình thường trở lại. Tuy nhiên, tại một số tòa nhà vẫn chưa có điện, nước lạnh ở các tầng trên cao có thể chưa có do máy bơm áp lực không hoạt động". Ông Klitschko nhấn mạnh, tất cả các cơ quan cung cấp dịch vụ công cộng của thành phố đang hoạt động 24/7 và ở chế độ tăng cường để các cơ sở hạ tầng thiết yếu của Kiev hoạt động ổn định.

Truyền thông địa phương xác nhận, vào đêm 9/10, rạng sáng 10/10, lực lượng Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo quy mô lớn vào Ukraine, gồm cả thủ đô Kiev.