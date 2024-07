1. Nguyên liệu làm lẩu vịt om sấu

Vịt làm sạch: 1 con (khoảng 1,3kg)

Sấu: 8 quả

Rau mùi tàu, rau ngổ, rau muống: 500g

Nấm hương: 100g

Nấm kim châm: 100g

Khoai sọ: 500g

Sa tế: 3 muỗng cà phê

Cà rốt: 1 củ

Trứng cút lộn: 15 quả

Sả: 2 cây

Đậu phụ: 2 miếng

Bún: 1 kg

Ớt: 3 quả

Chanh: 3 quả

Hành, tỏi, gừng

Gia vị: Muối, tiêu, nước mắm

1 ít nước hầm xương

2. Cách làm lẩu vịt om sấu

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Vịt mua về đem xát muối và chanh để khử mùi hôi rồi rửa sạch, để ráo. Sau đó, chặt vịt thành những miếng cỡ vừa ăn.

Sả bóc lớp vỏ ngoài rồi cắt vát. Gừng cạo vỏ, rửa sạch, thái chỉ. Tỏi và hành bóc vỏ, rửa sạch, băm nhỏ.

Khoai sọ rửa sạch, gọt vỏ, ngâm với nước muối pha loãng để không bị thâm đen và khi ăn sẽ không bị ngứa.

Sấu cạo vỏ rồi ngâm nước lạnh. Rau mùi tàu, rau ngổ rửa sạch, thái nhỏ. Rau muống, nấm hương và nấm kim châm rửa sạch, để ráo.

Ớt thái nhỏ hoặc cắt khoanh.

Bước 2: Ướp thịt vịt

Cho thịt vịt vào tô ướp với gia vị theo công thức 1 thìa muối, thìa cà phê tiêu, 1 thìa nước mắm, 1 nhánh gừng tươi đã thái chỉ, 1 thìa hành băm, 1 thìa tỏi băm, 1 thìa sả băm trộn đều. Ướp khoảng 30 phút cho thịt vịt ngấm các gia vị.

Bước 3: Nấu lẩu vịt

Bắc nồi lên bếp, cho dầu ăn vào, rồi cho hành, tỏi, gừng và sả vào phi cho thơm. Tiếp đó, cho thịt vịt vào xào đến khi có mùi thơm và thịt săn lại.

Cho sấu vào nồi đun với lửa nhỏ cho thịt chín, ngấm gia vị. Sau đó, cho nước hầm xương vào nấu với lửa vừa đến khi nước sôi thì tán nhuyễn sấu nêm nếm lại gia vị cho chuẩn vị mặn, chua vừa là được.

Khi nồi lẩu vịt om sấu sôi, bạn thả thêm nấm, khoai môn, cà rốt cùng trứng cút lộn và đun nhỏ lửa.

Cuối cùng, rắc mùi tàu, rau ngổ vào rồi tắt bếp. Nếu thích cay có thể thả thêm vài lát ớt vào hoặc sa tế cho lên màu đẹp mắt.

Bước 4: Thưởng thức

Đặt nồi lẩu vịt om sấu ở giữa, bên cạnh bày đậu phụ, rau nhúng, bún ăn kèm.

Cho vịt om sấu ra tô, dùng khi nóng với bún tươi và rau sống, sẽ thưởng thức được toàn bộ vị ngon của món ăn. Đặc biệt, vào mùa hè, có món lẩu vịt om sấu và đĩa rau muống xanh tươi trên bàn ăn thì thật tuyệt.

Món lẩu vịt om sấu có hương vị quyến rũ, thịt vịt chín mềm không quá dai, nước lẩu chua chua, mằn mặn kích thích. Lẩu vịt om sấu đậm đà, thơm ngon, không chỉ cung cấp đầy đủ dinh dưỡng mà còn giúp tạo cảm giác ngon miệng trong bữa ăn gia đình.

3. Một vài lưu ý khi làm lẩu vịt om sấu

Để nấu lẩu vịt om sấu ngon, cần lưu ý mua được thịt vịt ngon.

Nếu bạn mua vịt sống, bạn chọn con vịt có lông đầy đủ, phần ức tròn, da bụng và da cổ phải dày, thử đan chéo hai cánh được hay không, nếu được thì mua con vịt đó. Tránh mua vịt mỏ to hay mỏ nhỏ, cứng vì vịt có mỏ nhỏ là vịt non, vịt già có mỏ to, ưu tiên mua vịt đực hơn vịt cái do chất thịt của vịt đực ngon hơn.

Đối với vịt đã làm sẵn, bạn lựa con vừa mới mổ, da màu vàng không quá đậm, ấn vào còn giữ được độ đàn hồi. Nếu ấn vào thấy biến dạng thì không nên chọn vì đó là vịt đã bơm nước.

Vịt không quá non, cũng không quá già sẽ là vịt ngon. Chọn vịt đừng chọn con mỡ quá, thịt chắc là được.

Bỏ đi phần phao câu của vịt thì mùi hôi sẽ không còn bên cạnh việc sơ chế qua muối, rượu và gừng.

Bên cạnh đó, sấu dùng trong món ăn này phải được lựa chọn thật kỹ. Không nên mua sấu quá non vì như thế phần cùi không được dày, sấu quá già sẽ cứng và vị chua gắt.

Nên mua những quả sấu bánh tẻ, có màu xanh đẹp mắt. Lớp vỏ sấu hơi sần sùi thì cùi sẽ dày và nhiều thịt chua như thế món ăn mới thơm ngon đúng điệu.

Tùy theo độ chua mong muốn, bạn có thể dầm sấu nhiều hay ít.

Để có món vịt om sấu thơm ngon đậm đà theo kiểu miền Bắc, bạn có thể dùng nước dừa xiêm cho vào, khi nấu sẽ giúp món ăn thêm hương vị béo ngậy của dừa. Nếu không có nước dừa, bạn có thể cho nước hầm xương thêm vào cũng tuyệt vời.

Khoai sọ rửa sạch, luộc qua với nước sôi khoảng 5 phút rồi đem xả nước lạnh là có thể dễ dàng bóc vỏ mà không hề bị nhớt hay ngứa tay.

Rau ăn cùng lẩu vịt om sấu ngon nhất là rau muống. Bạn nên chuẩn bị 1 rổ rau xanh sạch để thưởng thức cùng sẽ rất ngon.

Lẩu vịt om sấu rất dễ ăn, không hề gây cảm giác ngán bởi có hương vị chua dịu và đậm đà, bùi ngậy. Thịt vịt thấm gia vị, đặc biệt là thấm đẫm vị chua của sấu nên càng ngon và hấp dẫn hơn.

Chúc các bạn thành công với cách nấu lẩu vịt om sấu này nhé!

