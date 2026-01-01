Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Anadolu, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Ali Yerlikaya nói rằng các cơ quan an ninh Ankara hôm 31/12 đã thực hiện chiến dịch bắt giữ 125 đối tượng nghi là thành viên của tổ chức IS tại 25 tỉnh thành.

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện diễn tập bắt giữ tội phạm. Ảnh: Hindustan Times

“Chiến dịch được thực hiện ở nhiều đô thị lớn như Istanbul, thủ đô Ankara và thành phố Izmir, các tỉnh Aydin, Bursa, Eskisehir, Hatay,… Những đối tượng nhắm vào sự đoàn kết và tinh thần tương trợ của chúng ta, các đối tượng lợi dụng đức tin và tấn công vào nhiều giá trị của chúng ta, sẽ chỉ thấy được sự thống nhất và sức mạnh của dân tộc và đất nước Thổ Nhĩ Kỳ”, ông Yerlikaya nói.

Theo kênh NBC News, mục đích đằng sau động thái an ninh Thổ Nhĩ Kỳ truy bắt thành viên của tổ chức IS thời gian qua là để “ngăn chặn các cuộc tấn công tiềm tàng có thể xảy ra tại nhiều lễ hội được tổ chức vào dịp Giáng Sinh và năm mới”.

Điển hình, vào ngày 1/1/2017, các tay súng IS hoạt động ở Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện vụ xả súng tại một hộp đêm ở thành phố Instanbul khiến ít nhất 39 người thiệt mạng.