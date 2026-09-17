Trang UNN.ua dẫn lời ông Zelensky cho biết thêm, chiến dịch diễn ra vào đêm 16 rạng sáng 17/9 do Cơ quan An ninh Ukraine, Lực lượng Hệ thống Không người lái, Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine và Cơ quan Tình báo Đối ngoại phối hợp thực hiện.

Nhà lãnh đạo này đã chia sẻ hình ảnh về cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu của Nga. Đoạn video cho thấy một quả cầu lớn, tiếp đó là những cột khói đen cuồn cuộn bốc lên bầu trời.

Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu Nga. Video: UNN.ua

Theo Tổng thống Ukraine, lực lượng nước này đã không kích một sân bay quân sự ở vùng Rostov, đánh trúng một máy bay An-12, hai máy bay An-26 và ba trực thăng. Rostov là nơi đặt một số cơ sở hàng không quân sự của Nga và đã nhiều lần trở thành mục tiêu tấn công của các lực lượng Ukraine.

Ông Zelensky phát biểu: "Tôi xin cảm ơn các chiến binh của chúng ta, những người khiến nước Nga phải cảm nhận rõ rệt về cuộc xung đột mỗi ngày... Mỗi ngày, chúng ta đều đáp trả hành động gây hấn. Nga phải chọn hòa bình".

Bộ Quốc phòng Nga cũng xác nhận, một đám cháy đã bùng phát tại nhà máy lọc dầu ở vùng Yaroslavl do cuộc tấn công của máy bay không người lái (UAV). Các hệ thống phòng không Nga đã chặn và phá hủy tổng số 641 UAV trên không phận nhiều khu vực và trên vùng biển Đen, biển Caspian và biển Azov.