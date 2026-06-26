Theo chuyên gia dinh dưỡng tim mạch Michelle Routhenstein (Mỹ), mọi người nên ăn tối xong ít nhất 3 giờ trước khi đi ngủ, lý tưởng là vào 18-19h.

"Bữa tối sớm giúp cơ thể xử lý chất dinh dưỡng khi quá trình trao đổi chất và độ nhạy insulin đang ở mức cao tự nhiên, đồng thời tạo điều kiện để tim và mạch máu được nghỉ ngơi hoàn toàn trong đêm. Điều này góp phần giúp huyết áp khỏe mạnh", bà cho biết.

Ăn tối sớm giúp huyết áp giảm tự nhiên vào ban đêm

Trong khi bạn ngủ, huyết áp bình thường sẽ giảm khoảng 10-20% so với ban ngày. Nếu huyết áp không giảm trong thời gian ngủ, nguy cơ đột quỵ và nhồi máu cơ tim sẽ tăng lên đáng kể.

Ăn tối quá sát giờ đi ngủ có thể cản trở quá trình nghỉ ngơi của hệ tim mạch, khiến huyết áp duy trì ở mức cao trong thời gian đáng lẽ phải giảm xuống.

Bạn nên ăn tối trong khoảng 18-19h. Ảnh: Ban Mai

Theo Eating Well, các nghiên cứu cũng cho thấy người thường xuyên ăn tối muộn có huyết áp cao hơn. Một nghiên cứu trên hơn 100.000 người trưởng thành phát hiện ăn tối sau 21h làm tăng đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim mạch so với trước 20h, đặc biệt ở phụ nữ.

Cải thiện kiểm soát đường huyết và chức năng mạch máu

Theo chuyên gia Routhenstein, cơ thể xử lý thức ăn, điều hòa đường huyết và duy trì chức năng mạch máu hiệu quả hơn khi phần lớn lượng thức ăn được tiêu thụ vào đầu ngày. "Khi bạn chuyển sang ăn nhiều vào buổi tối, đường huyết và insulin sẽ tăng cao trong đêm, có thể dẫn đến tăng huyết áp", bà nói.

Lượng đường huyết và insulin tăng sau bữa ăn cũng khiến thận giữ lại nhiều natri hơn, góp phần làm tăng huyết áp.

Nghiên cứu cho thấy chỉ cần ăn tối lúc 18h thay vì 21h đã cải thiện đáng kể mức đường huyết trong suốt 24 giờ.

Kết hợp chế độ ăn lành mạnh để đạt hiệu quả tối ưu

Chuyên gia Routhenstein nhấn mạnh thời điểm ăn tối chỉ là một phần trong chiến lược kiểm soát huyết áp. Theo bà, tác động lớn nhất vẫn đến từ lối sống lành mạnh, bao gồm áp dụng chế độ ăn lành mạnh, hạn chế natri (thành phần chính trong muối), duy trì vận động, kiểm soát căng thẳng, giữ cân nặng hợp lý và ngủ đủ giấc.

Các chuyên gia khuyến nghị mọi người nên ăn nhiều hơn vào bữa sáng và bữa trưa để bữa tối nhẹ nhàng hơn; ưu tiên rau, trái cây, các loại đậu và ngũ cốc nguyên hạt; tăng thực phẩm giàu kali như đậu, khoai lang, rau lá xanh và bơ; bổ sung các loại rau giàu nitrat như cải bó xôi, cải xoăn, củ dền và cần tây để hỗ trợ giãn mạch; đồng thời hạn chế thực phẩm chế biến sẵn vì đây là nguồn natri ẩn phổ biến.