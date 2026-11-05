Thời tiết miền Bắc mưa giông rải rác ở vùng núi khi không khí lạnh tăng cường yếu từ đêm. Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ duy trì ngày nắng, có thể xuất hiện mưa vài nơi. VietNamNet cập nhật những diễn biến mới nhất về thời tiết trên cả nước.

Thời tiết hôm nay 5/11/2026:

Khu vực Thời tiết Nhiệt độ cao nhất Nhiệt độ thấp nhất Hà Nội Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ 30-32 độ 25-27 độ Tây Bắc Bộ Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ Đông Bắc Bộ Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ 29-32 độ 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ Thanh Hóa đến Huế Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa và giông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác. Gió nhẹ 29-32 độ 22-25 độ Duyên hải Nam Trung Bộ Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ 23-26 độ Cao nguyên Trung Bộ Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3 30-33 độ 19-22 độ Nam Bộ Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3 31-34 độ 24-27 độ TPHCM Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3 31-33 độ 25-27 độ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Bắc Bộ có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng; riêng vùng núi và trung du đêm 5/11 và ngày 6/11, khi không khí lạnh yếu tăng cường, xuất hiện mưa rào và giông rải rác; nhiệt độ cao nhất 31-32 độ, trời dịu mát.

Đáng lưu ý, khoảng ngày 8-9/11, một đợt không khí lạnh cường độ mạnh sẽ ảnh hưởng thời tiết nước ta, miền Bắc có mưa rào và giông. Từ ngày 9/11, nền nhiệt tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ giảm mạnh, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16-19 độ, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ có nơi xuống dưới 13 độ. Trời chuyển lạnh, vùng núi trời rét. Đây là đợt rét diện rộng đầu tiên của mùa Đông năm 2026-2027.

Thời tiết Hà Nội còn nắng nhẹ trước khi đón không khí lạnh. Ảnh: Hoàng Minh

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 5/11, có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng với nhiệt độ cao nhất duy trì 29-32 độ. Khoảng đêm 5 và ngày 6/11, không khí lạnh yếu tăng cường khiến Hà Nội có mưa rào rải rác.

Ngoài ra, các khu vực còn lại có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.