Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết Hà Nội 3 ngày tới (19/6-21/6), do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-27 độ vĩ Bắc kết hợp với hội tụ gió trên khu vực Bắc Bộ nên thủ đô Hà Nội sẽ có mưa rào và giông, thường xảy ra vào chiều tối và đêm.

Thời tiết Hà Nội mưa liên tiếp 3 ngày tới. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Cụ thể, ngày 19/6, khu vực thủ đô còn tiếp diễn nắng nóng với nền nhiệt cao nhất 35-36 độ; từ chiều tối và đêm bắt đầu có mưa giông, nền nhiệt giảm dần. Hai ngày tiếp theo, mức nhiệt cao nhất ban ngày giữ ở 32-33 độ; riêng nền nhiệt ban đêm 3 ngày tới phổ biến 24-27 độ.

Ngoài ra, cơ quan khí tượng cũng cho biết, trong 3 ngày tới ở khu vực Bắc Bộ, ngày 19/6, có mưa rào và giông vài nơi, có nơi có nắng nóng, khu vực đồng bằng và Hòa Bình có nắng nóng. Từ chiều tối và đêm 19/6 có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực vùng núi và trung du có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Trong đó, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 100mm; các khu vực khác từ 10–30mm, có nơi trên 70mm.

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong mưa giông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Thời tiết tại thủ đô Hà Nội trong 3 ngày tới (19-21/6):

Ngày Ngày (7h-19h) Đêm (19h-7h) 19/6 Có mây, ngày nắng gián đoạn. Gió nhẹ.

Nhiệt độ cao nhất: 34-36℃.

Độ ẩm trung bình: 60-65%

Khả năng mưa: 50-55% Nhiều mây, có lúc có mưa rào. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27℃

Độ ẩm trung bình: 85-90%

Khả năng mưa: 55-60% 20/6 Có mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có lúc có mưa rào và giông. Gió nhẹ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-32℃.

Độ ẩm trung bình: 65-70%

Khả năng mưa: 65-70% Nhiều mây, có mưa rào và giông. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26℃

Độ ẩm trung bình: 88-93%

Khả năng mưa: 75-80% 21/6 Có mây, có lúc có mưa rào và giông. Gió nhẹ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-31℃.

Độ ẩm trung bình: 68-73%

Khả năng mưa: 70-75% Nhiều mây, có mưa rào và dông. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26℃

Độ ẩm trung bình: 90-95%

Khả năng mưa: 75-80%