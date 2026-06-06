Từ ngày 10-12/6/2026, hàng triệu thí sinh trên cả nước sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Theo dự báo của Cục Khí tượng Thủy văn, thời tiết trên cả nước nhìn chung khá thuận lợi cho công tác tổ chức thi và việc đi lại của thí sinh. Tuy nhiên, nhiều khu vực vẫn có khả năng xuất hiện giông, lốc, sét và gió giật mạnh, chủ yếu vào chiều tối và tối.

Bắc Bộ: Ngày nắng oi, chiều tối đề phòng giông lốc

Trong thời gian diễn ra kỳ thi, khu vực Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31-34 độ, có nơi trên 35 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ.

Chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác. Riêng các tỉnh Lai Châu và Điện Biên có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to cục bộ. Các hiện tượng giông, lốc, sét, gió giật mạnh có thể xảy ra, kèm theo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại khu vực vùng núi.

Ngày 10-12/6, miền Bắc ngày nắng oi, chiều tối có thể mưa giông. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Trung Bộ tiếp tục xuất hiện nắng nóng cục bộ

Thời tiết tại miền Trung có sự khác biệt rõ rệt giữa các khu vực. Từ Thanh Hóa đến TP Huế, thời tiết chủ yếu có nắng vào ban ngày, có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ; nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ.

Trong các ngày 10 và 11/6, khu vực Thanh Hóa - Hà Tĩnh có khả năng xuất hiện mưa rào và giông rải rác vào chiều tối và đêm. Các địa phương còn lại có mưa vài nơi, cần đề phòng giông, sét cục bộ.

Đối với khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, ban ngày trời nắng. Phía Bắc khu vực có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ, có nơi trên 37 độ; phía Nam dịu mát hơn, từ 31-34 độ. Chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ.

Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa giông về chiều tối

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ban ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 34 độ. Đến chiều tối và tối, mây giông phát triển gây mưa rào và giông, nhưng khả năng xuất hiện mưa lớn diện rộng không cao; nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ.

Cục Khí tượng Thủy văn khuyến cáo các địa phương phía Nam cần lưu ý nguy cơ giông, sét và gió giật mạnh trong mưa. Riêng khu vực Nam Bộ cần chủ động các phương án phân luồng giao thông, đề phòng tình trạng ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp và các khu vực đô thị lớn khi xuất hiện mưa giông vào giờ tan tầm.