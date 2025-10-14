Rashford rời MU, gia nhập Barca hồi mùa hè theo dạng cho mượn, kèm tùy chọn mua đứt vào năm sau. Chân sút 27 tuổi bước đầu mang đến những tích cực, được Hansi Flick kỳ vọng sẽ phát huy hiệu quả hơn nữa.

Sau 10 lần ra sân cho đội bóng xứ Catalan, Rashford ghi 3 bàn và 4 kiến tạo, được HLV Thomas Tuchel gọi tập trung tuyển Anh ở kỳ FIFA Days tháng 10 này.

Trong trận Anh 3-0 Xứ Wales, Rashford được vào sân từ hiệp 2, thay Ollie Watkins. Vào đêm nay (1h45 ngày 15/10), tiền đạo này có cơ hội chứng tỏ thêm khả năng khi Tam sư sẽ làm khách Lavia.

Thomas Tuchel cần Rashford nỗ lực hơn nữa để đạt phong độ cao ở cả Barca lẫn tuyển Anh. Ảnh: TNT Sports

Bất kể đang cho thấy những nỗ lực, HLV Thomas Tuchel vẫn có lời cảnh báo nghiêm khắc đến Rashford, cần phải cố gắng hơn nữa để có thêm bàn thắng và kiến tạo.

Cũng cần phải nói thêm rằng, dưới thời của chiến lược gia người Đức, Rashford chỉ có 1 bàn cho Tam sư từ chấm 11m, trong 7 lần ra sân.

“Rashford có thể trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới qua những phẩm chất mà tôi thấy được ở các buổi tập, với khả năng dứt điểm bằng cả 2 chân và bằng đầu.

Cậu ấy bùng nổ, nhanh nhẹn, mạnh mẽ trên không. Vậy đâu là giới hạn? Không có giới hạn nào cả”.

Chỉ ra những ưu điểm nhưng Thomas Tuchel lưu ý Rashford rằng “số lượng (bàn thắng ít ỏi) là chưa đủ để đạt đến tiềm năng” và yêu cầu anh “phải nỗ lực hơn nữa trong việc ghi bàn” để đáp ứng được kỳ vọng cao ở cả Barca lẫn tuyển Anh.

Theo vị thuyền trưởng Tam sư, điều quan trọng với một cầu thủ là làm sao duy trì được tính ổn định: “Vấn đề không phải là tài năng mà là liệu Rashford có chứng minh được năng lực ở cấp CLB lẫn ĐTQG hay không.

Cho dù cậu ấy đá chính hay vào sân từ ghế dự bị thì cũng đều cần phải chứng tỏ được khả năng của mình”.