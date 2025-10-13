Robert Lewandowski gia nhập Barca từ Bayern Munich với mức phí 42,5 triệu bảng hồi hè 2022. Kể từ đó, chân sút người Ba Lan ghi được 105 bàn thắng qua 165 lần ra sân.

Bất chấp thành tích đáng kinh ngạc của Lewandowski, tờ Sport khẳng định, Barca quyết định không ký hợp đồng mới với tiền đạo số 9 này.

Lewandowski nhiều khả năng phải rời Barca cuối mùa này - Ảnh: Shutterstock

Báo cáo trên cho hay, các ông chủ Nou Camp cảm thấy Lewandowski ở tuổi 37 không còn đủ thể lực thi đấu ở cường độ cao và dần sa sút phong độ.

Một yếu tố quan trọng khác là mức lương cao chót vót của cựu ngôi sao Bayern. Lewandowski đang nhận 400.000 euro/tuần, là một trong những cầu thủ có mức thu nhập tốt nhất CLB.

Trong khi đó, Rashford gây ấn tượng mạnh với lãnh đạo Barca kể từ ngày chuyển đến CLB theo dạng cho mượn một mùa giải.

Ban đầu, các sếp Barca cảm thấy Rashford dường như có vấn đề gì đó nên MU mới dễ dàng đẩy anh đi như vậy. Tuy nhiên, họ rất hài lòng về đạo đức nghề nghiệp và tài năng của chàng tiền đạo 27 tuổi.

Rashford khiến các sếp Barca hài lòng - Ảnh: Shutterstock

Barcelona sẵn sàng biến thỏa thuận Rashford thành vĩnh viễn vào cuối mùa 2025/26 bằng cách trả số tiền 25 triệu bảng, cộng 5 triệu bảng phụ phí cho MU.

Với khả năng cao Lewandowski sắp ra đi, cơ hội để Rashford ký hợp đồng dài hạn ở Barca ngày càng tăng lên.