Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ thăm cấp nhà nước tới Lào vào ngày 5/2.

Chuyến thăm mang ý nghĩa rất quan trọng với quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, nhất là trong việc đề ra, định hình cục diện hợp tác, phát triển giữa hai nước.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường cho biết, chuyến thăm diễn ra trong một thời điểm vô cùng đặc biệt, ngay sau khi Đại hội 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội 12 của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào được tổ chức thành công.

Tổng Bí thư Tô Lâm đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith thăm cấp nhà nước vào tuần trước. Ảnh: Phạm Hải

Việc Tổng Bí thư Tô Lâm chọn Lào là nước đầu tiên đi thăm trong nhiệm kỳ mới - chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên mà Lào đón sau Đại hội 12, mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện rõ sự nhất quán, coi trọng đặc biệt và ưu tiên hàng đầu của Việt Nam đối với quan hệ Việt - Lào.

Chuyến thăm là dịp để hai Đảng, hai nước tiếp tục khẳng định mạnh mẽ truyền thống đoàn kết đặc biệt, gắn bó thủy chung, trước sau như một giữa Việt Nam và Lào - một mối quan hệ gắn bó keo sơn đã được thử thách, tôi luyện và không ngừng bồi đắp qua các giai đoạn lịch sử.

Chuyến thăm thể hiện quyết tâm chính trị cao nhất của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước trong việc đưa quan hệ phát triển theo hướng ngày càng thực chất, hiệu quả, gắn chặt hơn với yêu cầu phát triển và lợi ích chiến lược lâu dài của mỗi nước.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nhấn mạnh bối cảnh khu vực và thế giới biến động nhanh, phức tạp, việc hai nước tiếp tục tăng cường gắn bó chiến lược càng có ý nghĩa quan trọng.

Dự kiến, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến với lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Lào nhằm trao đổi toàn diện về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước; đánh giá kết quả hợp tác thời gian qua và thống nhất các định hướng lớn trong quan hệ hợp tác giữa hai nước giai đoạn phát triển mới.

Hai bên cũng dự kiến ký kết một số văn kiện hợp tác quan trọng giữa các ban, bộ, ngành và địa phương, qua đó tạo nền tảng pháp lý và động lực mới để thúc đẩy hợp tác song phương đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn.

Điểm nhấn quan trọng của chuyến thăm là hai bên sẽ tập trung thúc đẩy cụ thể hóa sâu sắc nội hàm “gắn kết chiến lược”- đã được Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhất trí bổ sung để đưa khuôn khổ quan hệ hai nước lên tầm mức cao mới vào tháng 12/2025 vừa qua. Theo Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường, đây không chỉ là sự khẳng định ở tầm chính trị - đối ngoại mà còn là định hướng hành động nhằm nâng mức độ liên thông và tương hỗ chiến lược giữa hai nước về phát triển, an ninh và hội nhập.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith dự khánh thành Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam trong chuyến thăm Lào hồi tháng 12/2025. Ảnh: TTXVN

Nhìn lại thời gian qua, quan hệ Việt Nam - Lào vẫn duy trì đà phát triển tích cực, đạt được nhiều thành tựu nổi bật, toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Những kết quả đó tiếp tục khẳng định chiều sâu chiến lược, mức độ tin cậy chính trị cao và sức sống bền bỉ của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

Việc hai bên thống nhất làm sâu sắc nội hàm “gắn kết chiến lược” đã tạo khuôn khổ định hướng mới, đưa hợp tác bước sang giai đoạn phát triển sâu hơn, gắn chặt hơn giữa tầm nhìn chính trị và lợi ích phát triển.

Một điểm đáng chú ý là hợp tác song phương đã chuyển mạnh từ chiều rộng sang chiều sâu, chú trọng hiệu quả thực chất và kết quả cụ thể...

Kim ngạch thương mại song phương tăng trưởng liên tục nhiều năm và lần đầu tiên đạt mốc 3 tỷ USD năm 2025; đầu tư của Việt Nam tại Lào gấp hơn 7 lần so với cùng kỳ năm trước, với tổng số vốn đạt hơn 5,6 tỷ USD, nâng tổng số vốn lũy kế lên 6,21 tỷ USD với 276 dự án, tiếp tục nằm trong nhóm các nhà đầu tư hàng đầu.

Các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ, đi vào chiều sâu.

Nền tảng chính trị vững chắc đưa quan hệ Việt Nam - Lào tiếp tục đi vào chiều sâu

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho rằng hoàn toàn có đầy đủ cơ sở vững chắc để tin tưởng rằng chuyến thăm Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm lần này sẽ trở thành dấu mốc chính trị quan trọng, tạo xung lực mới và mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ Việt Nam - Lào, trong đó trọng tâm là triển khai nội hàm gắn kết chiến lược một cách có trọng tâm, trọng điểm và có cơ chế thực hiện rõ ràng.

Chuyến thăm không chỉ tiếp tục khẳng định quan tâm, ưu tiên chiến lược hàng đầu mà hai nước dành cho nhau trong đường lối đối ngoại mà còn thể hiện quyết tâm chung trong việc chuyển hóa mối quan hệ đoàn kết đặc biệt từ chiều sâu lịch sử sang chiều sâu của hợp tác phát triển, sự đồng hành chiến lược lâu dài.

Diễn ra ngay trong những ngày đầu tiên của nhiệm kỳ mới, chuyến thăm mang ý nghĩa định hướng đặc biệt quan trọng, thể hiện rõ quyết tâm chính trị việc gắn kết tầm nhìn chiến lược với chương trình hành động cụ thể, gắn khát vọng phát triển với hiệu quả thực tiễn.

Đây sẽ là nền tảng chính trị vững chắc để đưa quan hệ Việt Nam - Lào tiếp tục đi vào chiều sâu, nâng cao hiệu quả và tính bền vững, tương xứng với tầm vóc của mối quan hệ đặc biệt cũng như niềm tin và kỳ vọng của nhân dân hai nước.