Sáng nay, chuyên cơ chở Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Wattay, thủ đô Vientiane. Tổng Bí thư Tô Lâm bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước Lào theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

Đón Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn tại sân bay về phía Lào có: Thường trực Ban Bí thư Vilay Lakhamphong; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phet Phomphiphak; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Thongsalith Mangnomek; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Thongsavanh Phomvihane; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Khemmani Pholsena; Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Bounleua Phandanouvong; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Thủ tướng Bouakhong Nammavong.

Phía Việt Nam có: Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm và phu nhân, cùng đại diện các cơ quan, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào; đại diện cộng đồng người Việt Nam sinh sống và học tập tại Lào.

Tổng Bí thư Tô Lâm đến Thủ đô Vientiane, bắt đầu chuyến thăm Lào. Ảnh: TTXVN

Tiếp đó tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chủ trì lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm. Cùng dự lễ đón có Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Dọc hai bên đường vào Phủ Chủ tịch, đông đảo học sinh và người dân Thủ đô Vientiane trong những bộ trang phục truyền thống Lào, trên tay cầm những lá cờ của hai nước chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn Việt Nam.

Đoàn xe chở Tổng Bí thư Tô Lâm tiến vào Phủ Chủ tịch. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith ra tận cửa xe chào đón Tổng Bí thư Tô Lâm.

Thiếu nhi Lào tặng hoa, chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đón Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Lào. Ảnh: TTXVN

Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp nhà nước tới Lào. Ảnh: TTXVN

Sau khi nhận bó hoa tươi thắm từ các em thiếu nhi tặng, Tổng Bí thư Tô Lâm được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith mời lên bục danh dự. Quân nhạc cử quốc thiều Việt Nam và Lào vang lên trang trọng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith mời Tổng Bí thư Tô Lâm duyệt đội danh dự.

Tiếp đó, hai nhà lãnh đạo cùng thân mật chào hỏi và giới thiệu các quan chức hai nước có mặt tại lễ đón.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cùng lãnh đạo chủ chốt hai nước. Ảnh: TTXVN

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến với lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Lào nhằm trao đổi toàn diện về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước; đánh giá kết quả hợp tác thời gian qua và thống nhất các định hướng lớn trong quan hệ hợp tác giữa hai nước giai đoạn phát triển mới; chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác quan trọng giữa các ban, bộ, ngành và địa phương, qua đó tạo nền tảng pháp lý và động lực mới để thúc đẩy hợp tác song phương đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn.