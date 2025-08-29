Theo CNN, Thống đốc FED Lisa Cook ngày 28/8 đã chính thức đệ đơn kiện Tổng thống Donald Trump lên Tòa án liên bang thủ đô Washington.

"Đây là nỗ lực nhằm chống động thái trái pháp luật và chưa từng có tiền lệ của Tổng thống Trump. Quan điểm của ông Trump về 'lý do chính đáng' là không có căn cứ rõ ràng. Nếu quyết định sa thải bà Cook được thông qua, nó sẽ cho phép ông Trump sa thải bất kỳ quan chức nào ông không vừa ý về chính sách, dựa trên các cáo buộc chưa kiểm chứng", đội ngũ luật sư của bà Cook cho biết.

Đơn kiện dài 24 trang nhấn mạnh, các cáo buộc do ông Trump đưa ra để sa thải bà Cook "không thỏa đáng và nhằm làm suy giảm tính độc lập của FED". Các luật sư cũng yêu cầu tòa án xác nhận tư cách thành viên FED của bà Cook, qua đó để bà tiếp tục làm nhiệm vụ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thống đốc FED Lisa Cook. Ảnh: CBS

Trong đơn kiện, đội ngũ pháp lý của bà Cook cũng cáo buộc Tổng thống Trump vi phạm quyền được xét xử công bằng theo Hiến pháp Mỹ, khi ra quyết định sa thải thân chủ của họ mà không tổ chức điều trần.

Mâu thuẫn giữa Tổng thống Trump và FED bùng nổ khi ông muốn giảm lãi suất để thúc đẩy kinh tế, nhưng không được cơ quan này đáp ứng. Ông Trump nhiều lần công kích, thậm chí dọa sa thải Chủ tịch FED Jerome Powell.

Tới ngày 25/8, lãnh đạo Nhà Trắng thông báo sa thải bà Cook, đồng thời cáo buộc bà gian lận thế chấp liên quan đến bất động sản. Sau đó 1 ngày, ông Trump cũng tuyên bố sẵn sàng cho một cuộc chiến pháp lý với FED.

FED là cơ quan độc lập, có khả năng tăng hoặc giảm lãi suất tại Mỹ mà không cần quốc hội hay tổng thống phê chuẩn. Vụ kiện giữa ông Trump và bà Cook được dự báo sẽ vô cùng phức tạp vì có thể tạo ra ảnh hưởng với những cơ quan từng được xem là "bất khả xâm phạm" về mặt chính trị.