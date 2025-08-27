Theo tờ Washington Post, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick ngày 26/8 tiết lộ, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang xem xét việc sở hữu cổ phần của các nhà thầu quân sự lớn như Lockheed Martin, Boeing hay Palantir Technologies.

"Họ đang cân nhắc về khả năng đó, các cuộc họp đang được tiến hành ở Lầu Năm Góc. Có nhiều vấn đề phải thảo luận, đơn cử là việc tìm nguồn tài chính cho các hợp đồng mua vũ khí", ông Lutnick cho biết.

Bộ trưởng Lutnick nhấn mạnh, một số tập đoàn quân sự tư nhân thực chất là "cánh tay nối dài" của liên bang, khi phần lớn doanh thu của họ tới từ các hợp đồng với chính phủ. "Hiện 97% doanh thu của Lockheed Martin tới từ chính phủ Mỹ", ông Lutnick nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một sự kiện của Lockheed Martin. Ảnh: Lockheed Martin

Theo truyền thông Mỹ, giá cổ phiếu của Lockheed Martin đã tăng 1,6% sau tuyên bố của Bộ trưởng Lutnick, trong khi cổ phiếu Boeing tăng 2,8% và Palantir tăng khoảng 1%.

Đại diện Lockheed Martin khẳng định, tập đoàn này sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với chính quyền Trump, trong khi Boeing và Palantir từ chối đưa ra bình luận về vấn đề này.

Tuần trước, chính quyền Trump đã công bố việc mua lại 10% cổ phần của tập đoàn chip bán dẫn Intel. Những động thái liên tiếp cho thấy Nhà Trắng đang muốn can thiệp sâu hơn vào lĩnh vực tư nhân, vốn là điều chỉ xảy ra trong thời chiến hoặc để cứu các công ty nội địa gặp khủng hoảng.