Đài RT dẫn lại thông tin do báo El Mundo của Tây Ban Nha đăng tải cho hay, một cuộc họp “bí mật” của các phái đoàn đến từ 35 quốc gia ủng hộ Ukraine sẽ diễn ra tại thủ đô Madrid vào ngày 4/11. Ban tổ chức sự kiện sẽ yêu cầu các đại biểu để điện thoại di động trong một căn phòng chỉ định và không được đăng tải bất kỳ thông tin nào về cuộc họp lên mạng xã hội.

Một tòa nhà hành chính ở thủ đô Madrid, Tây Ban Nha. Ảnh: Spain.info

Dự kiến, người đứng đầu các phái đoàn tham dự cuộc họp sẽ “thảo luận về những biện pháp nhằm tăng cường nguồn viện trợ quân sự lẫn tài chính cho Ukraine cũng như bổ sung sức ép với Nga”. Được biết, Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Albares sẽ có mặt tại sự kiện lần này.

Hiện chính quyền Madrid chưa phản hồi về những thông tin do tờ El Mundo công bố.

Theo RT, Điện Kremlin vào tháng trước từng tuyên bố, quân đội Ukraine không thể thực hiện đòn tập kích vào hạ tầng năng lượng nằm sâu bên trong lãnh thổ Nga nếu không có sự hỗ trợ trực tiếp từ các cơ quan tình báo phương Tây. Các quan chức Nga khi đó nhấn mạnh, sự hỗ trợ của phương Tây sẽ chỉ khiến cuộc xung đột ở Ukraine “ngày một leo thang mà không thể xoay chuyển tình thế trên tiền tuyến”.