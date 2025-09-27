Tờ Chosun ngày 27/9 cho biết, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun mới đây đã tiết lộ về việc Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đề nghị Tổng thống Mỹ Donald Trump đảm nhận vai trò "người hòa giải" ở bán đảo Triều Tiên.

"Tổng thống Lee đã nói rõ rằng ông muốn Tổng thống Trump làm người dẫn dắt các nỗ lực hòa bình. Tổng thống Trump đã hoan nghênh đề nghị này, bày tỏ sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên một lần nữa. Sẽ thật tuyệt vời nếu ông Trump và ông Kim Jong Un có thể sớm gặp lại nhau", ông Cho tiết lộ.

Lý giải về việc Tổng thống Lee muốn Mỹ đóng vai trò trung gian hòa giải với Triều Tiên, Ngoại trưởng Cho nhấn mạnh rằng tình hình thế giới đã trở nên bất ổn kể từ khi cuộc xung đột Ukraine nổ ra vào năm 2022.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung. Ảnh: NYT

"Chúng tôi lo ngại về nguy cơ xung đột vũ trang trên bán đảo, và đã nỗ lực tìm kiếm các biện pháp đối thoại với Bình Nhưỡng để giảm căng thẳng. Tôi hy vọng hai bên ít nhất có thể thiết lập được một đường dây nóng. Tuy vậy, việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên vẫn là mục tiêu không thể từ bỏ", ông Cho nói thêm.

Trong quá khứ, ông Trump và ông Kim Jong Un từng gặp nhau 3 lần để bàn về vấn đề hạt nhân. Dù các cuộc gặp không tạo được đột phá, nhưng hai nhà lãnh đạo vẫn duy trì quan hệ cá nhân tốt đẹp.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Trump đã nhiều lần bày tỏ mong muốn đối thoại vời người đứng đầu Bình Nhưỡng. Ngược lại, ông Kim vào đầu tuần này cũng khẳng định vẫn còn ghi nhớ "những ký ức tốt đẹp với ông Trump".

Theo truyền thông địa phương, Tổng thống Trump sẽ tới Hàn Quốc vào tháng sau để dự hội nghị thượng đỉnh APEC, làm dấy lên những đồn đoán về khả năng gặp mặt với nhà lãnh đạo Kim Jong Un ở biên giới liên Triều.