Hãng tin Ukrinform của Ukraine dẫn thông cáo trên kênh Telegram của Cơ quan phụ trách quân sự Kiev cho hay, cuộc không kích của quân Nga vào rạng sáng 27/12 đã gây ra nhiều đám cháy và thiệt hại tài sản trong địa phận thành phố.

Một tòa nhà ở thủ đô Kiev của Ukraine cháy. Ảnh: Cơ quan Khẩn cấp quốc gia Ukraine/Facebook

“Chúng tôi ghi nhận thiệt hại về tài sản tại các quận Darnytskyi, Dniprovskyi, Solomianskyi, Obolonskyi, Holosiivskyi và Desnianskyi. Ở quận Darnytskyi, mảnh vỡ của các máy bay không người lái (UAV) bị bắn hạ đã khiến một số nhà dân hư hại. Tại 3 quận Desnianskyi, Obolonskyi và Holosiivskyi, hỏa hoạn đã bùng phát bên trong nhiều tòa chưng cư”, Cơ quan phụ trách quân sự Kiev thống kê.

Theo các cơ quan cứu hộ của Kiev, ít nhất 5 dân thường đã bị thương do ảnh hưởng của cuộc tấn công.

Nga lên tiếng về dự thảo hòa bình 20 điểm

Trả lời phỏng vấn của truyền thông hôm 26/12, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đã nêu quan điểm về dự thảo hòa bình 20 điểm do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky công bố vài ngày trước, đồng thời so sánh với những điều khoản từng được các đại diện của Nga và Mỹ thảo luận.

“Kế hoạch này hoàn toàn khác biệt, nếu có thể gọi đó là một kế hoạch, so với 27 điểm mà chúng tôi đã thảo luận với phía Mỹ trong những tuần gần đây, kể từ đầu tháng 12”, ông Ryabkov nói với hãng tin RIA Novosti. Tuy nhiên, Thứ trưởng Nga không tiết lộ cụ thể sự khác biệt giữa dự thảo được phía Ukraine công bố và những gì Nga và Mỹ đã thảo luận.

Trước đó, vào ngày 24/12, Tổng thống Ukraine Zelensky công bố nội dung dự thảo kế hoạch hòa bình 20 điểm nhằm chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài gần 4 năm qua ở quốc gia Đông Âu này. Bản dự thảo này gồm một số điều khoản có lợi cho Kiev như các bên ký kết công nhận chủ quyền của Ukraine, Nga và Ukraine đạt được thỏa thuận không gây hấn toàn diện, hay Mỹ và khối quân sự NATO cùng nhiều quốc gia châu Âu sẽ cung cấp cho Kiev các bảo đảm an ninh “tương tự Điều 5 trong Hiến chương NATO”.