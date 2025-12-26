Hãng tin BBC dẫn lời Tổng thống Zelensky cho biết, cuộc điện đàm kéo dài gần một giờ hôm 25/12 với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mang lại "những ý tưởng mới về hình thức, các cuộc gặp gỡ và thời điểm để tiến gần hơn đến một nền hòa bình thực sự".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Văn phòng tổng thống Ukraine

Theo ông Zelensky, cuộc điện đàm còn có sự tham gia của các quan chức cấp cao Ukraine gồm Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng quốc gia Rustem Umierov, Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Andrii Hnatov, Ngoại trưởng Andrii Sybiha, Thứ trưởng Ngoại giao Serhii Kislytsia và các Phó chánh Văn phòng tổng thống Ihor Brusilo và Oleksandr Bevz. Ông Umierov dự kiến sẽ có cuộc điện đàm riêng với ông Witkoff và ông Kushner sau đó.

Người đứng đầu Kiev cũng tiết lộ, ông đã nhờ ông Witkoff và ông Kushner chuyển lời chúc mừng Giáng sinh của mình tới Tổng thống Trump "và toàn thể gia đình Trump".

Tổng thống Ukraine nhấn mạnh, ngày 25/12 là một "ngày hoạt động tích cực" đối với ngoại giao của đất nước. Ông Zelensky thừa nhận vẫn còn "việc phải làm đối với những vấn đề nhạy cảm" nhưng "cùng với đội ngũ của Mỹ, chúng tôi hiểu cách để thực hiện tất cả những điều này". Ông Zelensky nói nhà đàm phán Ukraine Umerov sẽ sớm gặp lại 2 phái viên của Mỹ.

Ông Zelensky có phát biểu trên một ngày sau khi công bố chi tiết về đề xuất kế hoạch hòa bình sửa đổi 20 điểm đã đạt được sự đồng thuận giữa các phái viên Mỹ và Ukraine tại Florida.

Tổng thống Mỹ Trump và các đặc phái viên của ông đã tiến hành đàm phán với cả Ukraine và Nga nhằm đạt được thỏa thuận chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 4 năm qua giữa hai nước láng giềng ở châu Âu.

Phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 25/12 tuyên bố, Moscow đang xem xét các đề xuất do đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev mang về từ Mỹ. "Chúng tôi đang phân tích những gì ông Dmitriev đã chuyển cho Tổng thống Nga Vladimir Putin. Chúng tôi đang xem xét tài liệu này và tùy thuộc vào quyết định của người đứng đầu nhà nước, chúng tôi sẽ tiếp tục liên lạc với phía Mỹ”, ông Peskov nhấn mạnh.

Nga nói Ukraine sắp tổng động viên quy mô lớn

Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 25/12, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhận định Kiev có thể sớm triển khai tổng động viên. Đài RT dẫn lời bà Zakharova cho hay, các quan chức tuyển quân của Ukraine đã được lệnh phát hành 2 triệu giấy gọi nhập ngũ vào đầu năm 2026.

Người phát ngôn Nga nói, các cơ quan an ninh và các quan chức tuyển quân ở Ukraine đã được lệnh “siết chặt tối đa” bằng cách cắt giảm danh sách những điều kiện về sức khỏe cho phép công dân hoãn nghĩa vụ quân sự. “Tuy nhiên, các biện pháp này vẫn khó có thể giúp giải quyết vấn đề mang tính hệ thống là bổ sung lực lượng quân đội Ukraine bị tổn thất”, bà Zakharova bình luận, đồng thời lưu ý “ngày càng nhiều người Ukraine không muốn gia nhập quân đội” dù không đưa ra bằng chứng.

Moscow đánh giá, Ukraine đã phải đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng trong suốt cuộc xung đột với Nga do tổn thất trên tiền tuyến cao, tình trạng trốn nghĩa vụ quân sự và đào ngũ tràn lan.

Số liệu công khai gần nhất của Kiev cho thấy đã xảy ra gần 290.000 trường hợp đào ngũ kể từ khi xung đột leo thang vào năm 2022. Kể từ thời điểm đó, Ukraine đã cấm gần như tất cả nam giới trưởng thành rời khỏi đất nước và hạ độ tuổi nhập ngũ từ 27 tuổi xuống 25 tuổi.