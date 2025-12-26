Tổng thống Mỹ Trump và người đồng cấp Ukraine Zelensky. Ảnh: Kyiv Independent

Thông tấn xã Ukraine hôm nay (26/12) dẫn tin từ nhà báo Barak Ravid của tờ Axios cho biết, Tổng thống Trump sẽ gặp người đồng cấp Ukraine Zelensky tại Mar-a-Lago, Florida vào Chủ nhật (28/12).

Theo báo Kyiv Independent, trong một bài đăng trên mạng xã hội X hôm nay, ông Zelensky viết: "Chúng ta không lãng phí một ngày nào. Ukraine và Mỹ đã nhất trí về một cuộc họp ở cấp cao nhất... với Tổng thống Trump trong tương lai gần".

Thông báo này được đưa ra sau khi ông Zelensky nhận thông tin cập nhật từ ông Rustem Umerov, đặc phái viên hàng đầu của Ukraine trong các cuộc hòa đàm do Mỹ dẫn đầu, đồng thời là người đứng đầu Hội đồng An ninh và Quốc phòng của Ukraine.

Trước đó, ông Zelensky đã có cuộc điện đàm kéo dài gần một giờ với các đặc phái viên của ông Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner để thảo luận về một số chi tiết quan trọng liên quan tới các cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra.

Tuyên bố sau cuộc điện đàm, Tổng thống Ukraine nói: "Chúng tôi thực sự đang làm việc 24/7 để kết thúc xung đột và để đảm bảo rằng mọi văn kiện và bước đi đều thực tế, hiệu quả và đáng tin cậy. Tôi hy vọng các thỏa thuận Giáng sinh ngày hôm nay cũng như những ý tưởng mà chúng tôi đã thảo luận sẽ hữu ích". Ông Zelensky không nói chi tiết về những gì đã được nhất trí.

Trong bài phát biểu tối ngày 25/12, ông Zelensky nói: "Một số văn kiện đã được chuẩn bị xong. Theo tôi thấy chúng gần như đã hoàn thiện và một số văn kiện đã được chuẩn bị đầy đủ. Tất nhiên, đối với những vấn đề nhạy cảm, vẫn còn việc phải làm".

Ukraine và Mỹ đã tổ chức một loạt các cuộc tham vấn trong khuôn khổ cuộc gặp tại Miami từ 19 tới 21/12, tập trung vào bốn văn kiện quan trọng, vốn là các phần của một thỏa thuận hòa bình trong tương lai. Hầu hết các vấn đề đã được nhất trí, nhưng chủ đề khó khăn nhất vẫn là vấn đề lãnh thổ.