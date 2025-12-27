Trong cuộc phỏng vấn mới đây với tờ Politico, Tổng thống Mỹ Trump tỏ ra không mấy mặn mà với việc người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky công bố bản dự thảo kế hoạch hòa bình 20 điểm cũng như không vội vàng ủng hộ đề xuất này.

“Ông ấy (Zelensky) không có bất kỳ thứ gì cho đến khi tôi phê chuẩn kế hoạch hòa bình. Vậy nên chúng ta sẽ xem ông ấy có những gì”, ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

Tổng thống Mỹ sau đó bày tỏ sự tin tưởng rằng ông sẽ có một “cuộc gặp mang tính xây dựng” với ông Zelensky vào cuối tuần này.

Ông Trump có phát biểu trên trước thời điểm có cuộc gặp với người đồng cấp Ukraine tại bang Florida vào ngày 28/12. Cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Ukraine dự kiến sẽ tập trung vào những đảm bảo an ninh của Washington dành cho Kiev.

Trước đó, vào ngày 24/12, Tổng thống Ukraine Zelensky đã công bố nội dung dự thảo kế hoạch hòa bình 20 điểm nhằm chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài gần 4 năm qua ở quốc gia Đông Âu này.

Bản dự thảo trên gồm nhiều điều khoản có lợi cho Kiev như các bên ký kết công nhận chủ quyền của Ukraine và Mỹ, NATO cũng như các quốc gia châu Âu sẽ cung cấp cho Kiev các bảo đảm an ninh “tương tự Điều 5 trong Hiến chương NATO”.