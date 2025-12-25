Báo Kyiv Post dẫn thông cáo hôm nay (25/12) của Không quân Ukraine cho biết: “Kể từ lúc 19h đêm 24/12 đến ngày 25/12, đối phương đã phóng 131 UAV Shahed, Gerbera và các loại khác từ các hướng Kursk, Oryol và Primorsko-Akhtarsk, Donetsk, Hvardiiske và Chauda để tấn công chúng ta. Khoảng 90 chiếc trong số đó là UAV Shahed”.

Lực lượng phòng không Ukraine bắn chặn UAV thù địch. Ảnh: Vệ binh quốc gia Ukraine

Theo Không quân Ukraine, các đơn vị tên lửa phòng không, tác chiến điện tử và hệ thống không người lái phối hợp cùng các nhóm hỏa lực cơ động của lực lượng phòng thủ Kiev đã bắn chặn và gây nhiễu thành công 106 chiếc trong số đó. Nhà chức trách Ukraine cũng xác nhận 15 địa điểm khắp toàn quốc đã bị UAV thù địch bắn trúng, nhưng không tiết lộ mức độ thiệt hại về người và vật chất trong những vụ tấn công này.

Cùng ngày, Điện Kremlin đã lên tiếng chỉ trích thông điệp Giáng sinh “kỳ lạ” của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Theo đài RT, vào tối 24/12, ông Zelensky đã đăng tải một video trên kênh Telegram của mình, trong đó ông chúc người dân Ukraine một mùa Giáng sinh vui vẻ. Trước khi kêu gọi mọi người cầu nguyện cho hòa bình, nhà lãnh đạo Ukraine nói “Cầu cho ông ta chết đi” nhưng không nêu tên đó là ai. Đài RT suy đoán thông điệp của ông Zelensky dường như nhắm đến Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Đáp trả, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov lên án phát biểu của ông Zelensky “thiếu văn minh, cay đắng và đến từ một người dường như mất kiểm soát”. Ông Peskov cũng tỏ ra hoài nghi liệu tổng thống Ukraine “có khả năng đưa ra bất kỳ quyết định hợp lý nào hướng tới một giải pháp chính trị và ngoại giao” cho cuộc xung đột với Nga hay không, đồng thời đề cập đến những nỗ lực đang tiếp diễn của Nga và Mỹ nhằm chấm dứt giao tranh.

Đầu tuần này, ông Zelensky đã công bố đề xuất sửa đổi 20 điểm của Kiev cho kế hoạch hòa bình ban đầu do Mỹ đưa ra. Trong đó, Kiev bác bỏ các yêu cầu của Moscow về lãnh thổ, nhấn mạnh việc duy trì quân đội gồm 800.000 người của Ukraine, các đảm bảo an ninh cho Kiev kiểu NATO, việc đẩy nhanh quá trình Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU) và hàng trăm tỷ USD đầu tư từ phương Tây.

Nga đã từ chối bình luận về đề xuất mới của Ukraine, nhưng lưu ý đang phân tích kỹ lưỡng các điều khoản. Tổng thống Putin đã nhiều lần tuyên bố Nga sẵn sàng đàm phán, nhưng quả quyết bất kỳ giải pháp nào cũng phải giải quyết tận gốc căn nguyên của xung đột và phản ánh tình hình trên thực địa.