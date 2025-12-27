Tấm biển “Tôi yêu Huliaipole” tại thành phố Ukraine bị xung đột tàn phá. Ảnh: Euromaidan Press.

Trang Euromaidan Press đưa tin, vụ việc trên, diễn ra vào ngày 25/12, đã phơi bày tình hình đáng ngại ở mặt trận phía nam Ukraine. Đó là, các đơn vị bảo vệ lãnh thổ đã kiệt sức, bị mắc kẹt do lệnh rút lui bị trì hoãn.

Một sĩ quan bảo vệ khu vực cho hay: "Cơ quan chỉ huy cấp cao hơn đã không phê duyệt cho các sở chỉ huy tiểu đoàn rời Huliaipole kịp thời. Do đó, sở chỉ huy cấp dưới đã chạm trán với quân Nga và các nhân viên tại đây buộc phải rút lui, bỏ lại mọi thứ".

Các kênh truyền thông Nga đã phát một đoạn video cho thấy sở chỉ huy của Ukraine bị bỏ hoang. Hơn 10 lính Ukraine có mặt khi quân Nga tiếp cận, dẫn tới một cuộc đấu súng tầm gần rồi sau đó quân Ukraine rút lui.

Lực lượng Nga đã tịch thu được nhiều máy tính xách tay vẫn đang hoạt động, một điện thoại di động không khóa, các con dấu chính thức của tiểu đoàn. Những thiết bị này tại một sở chỉ huy thường có quyền truy cập vào phần mềm chiến thuật.

Ban đầu, Nga tuyên bố đã kiểm soát sở chỉ huy của Lữ đoàn 102. Tuy nhiên, các nguồn tin Ukraine làm rõ rằng vị trí trên thuộc Tiểu đoàn 1 của Lữ đoàn 106, trước đây là Tiểu đoàn 75 của Lữ đoàn 102 trước khi tái tổ chức.

Một sĩ quan Ukraine nhận xét, cuộc rút lui trên đã gây ra những hậu quả chiến thuật tức thời. Việc Tiểu đoàn 1 rút lui đã làm lộ sườn của Tiểu đoàn 2 thuộc Lữ đoàn 102 Lực lượng Phòng vệ miền Nam (TDF), cho phép lực lượng Nga tiến công từ làng Marfopil và vùng ngoại ô phía đông bắc Huliaipole.

Vụ việc trên xảy ra sau khi có báo cáo cho hay, binh sĩ thuộc Tiểu đoàn 1 Lữ đoàn 106 đã bị bao vây hơn một tháng ở Huliaipole. Ukraine đã mở cuộc điều tra về việc mất sở chỉ huy ở Huliaipole.

Ông Vladyslav Voloshyn, người phát ngôn của Lực lượng Phòng vệ miền Nam Ukraine tuyên bố: "Cần phải xác định nguyên nhân và tình huống dẫn đến sự kiện đó, cũng như liệu nó có thực sự xảy ra hay không".

Huliaipole nằm ở giao điểm của các tuyến đường tiếp tế quan trọng nối Pokrovsk ở tỉnh Dnipropetrovsk với mặt trận Zaporizhzhia. Việc thành phố này thất thủ sẽ đe dọa đến nguồn hậu cần duy trì toàn bộ tuyến phòng thủ phía nam của Ukraine.