Thứ trưởng Ngoại giao Nga Ryabkov. Ảnh: TASS

Theo hãng tin RT, ngày 22/12 ông Ryabkov phát biểu tại một sự kiện của Câu lạc bộ thảo luận Valdai rằng một số chính phủ Tây Âu đang theo đuổi các chính sách bài Nga và làm đảo lộn cán cân quyền lực của lục địa thông qua việc quân sự hóa.

Nhà ngoại giao Nga nói: "Tâm lý tiền chiến đang được cố tình thổi phồng ở phương Tây với những lời kêu gọi chuẩn bị cho một cuộc xung đột vũ trang quy mô lớn tương tự Thế chiến II. Chúng tôi chắc chắn không có ý định tấn công các quốc gia trong Liên minh châu Âu và NATO. Nga không theo đuổi tham vọng chinh phục như một số nước gán cho chúng tôi".

Ông Ryabkov đã nhắc lại tuyên bố của Tổng thống Putin rằng Nga sẵn sàng chính thức hóa các đảm bảo an ninh về phương diện pháp lý cho các quốc gia châu Âu. Tuy nhiên, ông Ryabkov nhấn mạnh rằng bất kỳ bước đi nào như vậy cũng phải dựa trên nguyên tắc an ninh bình đẳng và không thể chia cắt.

Nhà ngoại giao này cho biết: "Trong số các nhà lãnh đạo châu Âu, rất ít người sẵn sàng xây dựng một cấu trúc an ninh không phải chống lại Nga mà là cùng với Nga. Mặc dù hiện nay Washington đang thể hiện chính sách cân bằng hơn đối với Moscow nhưng nguy cơ đối đầu giữa Nga và NATO vẫn còn đáng kể do các hành động liều lĩnh và thù địch của các nước châu Âu".

Ông Ryabkov ca ngợi chính quyền của Tổng thống Donald Trump vì đã từ bỏ cách tiếp cận của người tiền nhiệm và không còn coi Nga là mối đe dọa.