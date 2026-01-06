Thủ tướng Thái Lan Anutin thông báo về sự cố sáng nay (6/1). Ảnh: Bangkok Post

Báo Bangkok Post dẫn tin từ quân khu 2 của Thái Lan cho biết, lúc 7h25 sáng 6/1, phía Campuchia đã bắn đạn cối vào lãnh thổ Thái Lan gần đồi 469 ở khu vực Chong Bok thuộc Ubon Ratchathani. Trung sĩ Prachya Pilachai bị thương ở cánh tay do trúng mảnh đạn. Vụ việc diễn ra trong khi thỏa thuận ngừng bắn đạt được giữa hai nước hồi tháng 12/2025 đang có hiệu lực.

Quân đội Thái Lan cho hay, ban đầu Phnom Penh nói vụ việc trên chỉ là tai nạn, sau đó giải thích rằng một vụ nổ ở bãi rác đã làm 2 binh sĩ Campuchia đang làm nhiệm vụ tại đó bị thương. Song, Campuchia không đề cập tới lính Thái Lan bị ảnh hưởng.

Theo ông Anutin, các cơ quan quân đội và an ninh Thái Lan đã gửi công hàm phản đối tới Campuchia, yêu cầu giải thích về vụ việc và điều này sẽ quyết định cách Bangkok phản ứng. Bộ Ngoại giao Thái Lan cũng gửi công hàm tới Campuchia, yêu cầu làm rõ và có giải thích chính thức về việc vi phạm lệnh ngừng bắn vào sáng 6/1.

Cùng ngày, báo Khmer Times dẫn lời Trung tướng Maly Socheata, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết một vụ nổ đã xảy ra tại một đống rác ở khu vực Mum Bei thuộc tỉnh Preah Vihear, giáp với Ubon Ratchathani, làm 2 binh sĩ Campuchia đang làm nhiệm vụ tại hiện trường bị thương.

Trung tướng Maly tiết lộ thêm, quan chức của cả hai nước đã tham vấn, trao đổi thông tin và cùng nhau giải quyết vấn đề. Bộ Quốc phòng Campuchia khẳng định Phnom Penh cam kết giải quyết xung đột một cách hòa bình theo luật pháp quốc tế.