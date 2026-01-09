Theo The Nation, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 9/1 đã thông báo về việc hỗ trợ 45 triệu USD để thúc đẩy việc thực thi thỏa thuận hòa bình giữa Thái Lan và Campuchia.

"Mỹ cam kết tiếp tục ủng hộ chính phủ Thái Lan và Campuchia trong quá trình thực thi thỏa thuận hòa bình Kuala Lumpur do Tổng thống Donald Trump thúc đẩy. Qua đó hướng tới việc khôi phục hòa bình, thịnh vượng và ổn định cho người dân hai nước cũng như khu vực", ông Michael DeSombre, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Á cho biết.

Cụ thể, Mỹ sẽ hỗ trợ 15 triệu USD để chính phủ Campuchia và Thái Lan ổn định biên giới, giúp các cộng đồng hồi phục và hỗ trợ những người phải sơ tán vì xung đột. 10 triệu USD được sử dụng cho công tác rà phá bom mìn ở biên giới; 20 triệu USD dùng cho hoạt động chống lừa đảo, buôn bán ma túy và các chương trình khác.

Một trạm kiểm soát biên giới Thái Lan - Campuchia. Ảnh: The Nation

Dự kiến, ông DeSombre sẽ gặp các quan chức cấp cao của Thái Lan và Campuchia vào cuối tuần này để thảo luận chi tiết hơn về việc thực thi các thỏa thuận hòa bình.

Về tình hình biên giới giữa hai quốc gia Đông Nam Á, chính phủ Campuchia ngày 8/1 đã yêu cầu triệu tập khẩn cấp Ủy ban hỗn hợp về phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Thái Lan - Campuchia (JBC) để đẩy nhanh công tác phân định giới tuyến, đồng thời cáo buộc Bangkok phong toả 6 làng ở tỉnh biên giới Banteay Meanchey.

Ngược lại, Bộ Ngoại giao Thái Lan ngày 8/1 đã bác bỏ cáo buộc về việc kiểm soát các ngôi làng ở biên giới tranh chấp, nhấn mạnh rằng các cuộc họp JBC tiếp theo sẽ được lên lịch sau cuộc tổng tuyển cử đầu tháng 2 tới, khi Bangkok thành lập chính phủ mới.