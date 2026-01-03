Tờ Khmer Times ngày 3/1 đã đăng tải lại các hình ảnh của hãng thông tấn Al Jazeera, cho thấy cảnh quân đội Thái Lan xây hàng rào dây thép gai và dựng container để tạo thành "hàng rào biên giới" ở khu vực làng Chouk Chey.

Trước đó, Bộ trưởng Thông tin Campuchia Neth Pheaktra đã cáo buộc Thái Lan "sáp nhập bất hợp pháp làng Chouk Chey", bất chấp việc hai bên đạt thỏa thuận ngừng bắn vào ngày 27/12/2025".

"Việc Bangkok đơn phương khẳng định chủ quyền bằng vũ lực còn được thể hiện qua việc treo cờ Thái tại các khu vực tranh chấp. Chúng tôi sẽ không công nhận bất kỳ đường biên giới nào như vậy", ông Pheaktra nói.

Binh lính Thái Lan tại khu vực biên giới tranh chấp với Campuchia. Ảnh: Thai Press

Theo bản đồ do Bộ Thông tin Campuchia cung cấp, quân đội Thái Lan đang bị cho là hiện diện trong khu vực mà Phnom Penh tuyên bố chủ quyền, có điểm cách đường ranh giới do Campuchia vạch ra khoảng 750m. Làng Chouk Chey nằm ở khu vực biên giới giữa tỉnh Banteay Meanchey của Campuchia và tỉnh Sa Kaeo của Thái Lan.

Ngược lại, tờ Bangkok Post ngày 3/1 đã dẫn thông cáo của Trung tâm Báo chí chung về tình hình biên giới Thái Lan - Campuchia, qua đó bác bỏ cáo buộc của Phnom Penh.

"Những mô tả gần đây của một số đơn vị truyền thông nước ngoài về việc Thái Lan 'sáp nhập' lãnh thổ Campuchia là không đúng sự thật. Không có chuyện chúng tôi chiếm đóng đất Campuchia, mà tất cả hành động của chúng tôi đều diễn ra tại khu vực vốn thuộc về Thái Lan, hoặc các khu vực vẫn đang cần xem xét song phương", phía Thái Lan cho biết.

Cùng ngày, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul khẳng định hai nước vẫn đang tuân thủ nghiêm túc thỏa thuận ngừng bắn, tin tưởng rằng sẽ không xảy ra "vòng xung đột thứ ba".