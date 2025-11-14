Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình vừa ký quyết định của Thủ tướng bổ nhiệm Đại tá Lương Đình Hưng - Cục trưởng Cục Nghiệp vụ và Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam - giữ chức Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam.

Cảnh sát biển Việt Nam là bộ phận của lực lượng vũ trang nhân dân, lực lượng chuyên trách của Nhà nước, là nòng cốt thực thi pháp luật và bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn trên biển; tham mưu cho Bộ trưởng Quốc phòng ban hành theo thẩm quyền hoặc đề xuất với Đảng, Nhà nước về chính sách, pháp luật bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn trên biển; bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trong vùng biển của Việt Nam.