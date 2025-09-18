Sáng 17/9 tại khu vực chợ Tân Long, Xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng do xe tải BKS 37C-587.63 gây ra, làm 3 người chết, 7 nạn nhân khác bị thương.

Ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Thủ tướng gửi lời thăm hỏi ân cần, chu đáo tới người bị thương và chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình các nạn nhân tử vong; đồng thời chỉ đạo lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và lực lượng công an, y tế tới hiện trường để khắc phục hậu quả.

Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch tỉnh kiêm Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng của tỉnh bố trí mọi điều kiện về y tế, thuốc men tốt nhất để cứu chữa người bị nạn, hạn chế tối đa các tổn thất về người và tài sản của người dân; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên người bị nạn và gia đình các nạn nhân tử vong.

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương trực tiếp chủ trì tổ chức họp với các cơ quan, lực lượng chức năng đánh giá nguyên nhân, triển khai ngay các giải pháp khắc phục tồn tại, bất cập...

Hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh: Báo Quảng Trị

Thủ tướng giao Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo kiểm tra, rà soát việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động vận tải đường bộ của đơn vị kinh doanh vận tải đối với xe ô tô BKS 37C-587.63, nhất là kiểm tra về điều kiện an toàn của phương tiện kinh doanh vận tải; xử lý nghiêm đối với các vi phạm của nhà xe, chủ xe (nếu có).

Bộ trưởng Công an chỉ đạo Công an tỉnh Quảng Trị và công an các đơn vị khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định. Thủ tướng lưu ý xử lý nghiêm đối với lái xe, chủ xe hoặc nhà xe và các cá nhân có liên quan trong trường hợp để xảy ra vi phạm quy định về điều kiện an toàn của phương tiện trong vụ tai nạn.

Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục duy trì tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận tải đường bộ bằng xe ô tô; rà soát hệ thống thiết bị giám sát hành trình và camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải.

Thủ tướng giao Bộ trưởng Xây dựng chỉ đạo các đơn vị có liên quan rà soát, tổ chức giao thông hợp lý, khoa học trên các tuyến đường cao tốc và quốc lộ; tăng cường tính năng an toàn của hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông tại các khu vực có điều kiện giao thông phức tạp.

Chủ tịch các tỉnh, thành chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát việc bảo đảm hành lang an toàn giao thông trên các tuyến đường do địa phương quản lý; rà soát các tuyến đường, khu vực chợ, trường học, nơi đông dân cư dọc các tuyến đường có nguy cơ tai nạn giao thông cao để có biện pháp tổ chức giao thông, bố trí hạ tầng, biển báo, chốt chặn, bảo đảm an toàn cho người dân.

Ngoài ra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.