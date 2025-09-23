Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão duy trì cường độ cấp siêu bão (cấp 16-17), giật trên cấp 17 đến sáng ngày 24/9, trước khi giảm cấp, suy yếu dần (nhưng vẫn là bão cường độ rất mạnh).

Khoảng sáng sớm ngày 25/9, bão sẽ di chuyển vào Vịnh Bắc Bộ, cường độ bão trên Vịnh Bắc Bộ vẫn mạnh cấp 11-12, giật cấp 14-15. Bão đổ bộ trực tiếp vào đất liền khu vực Bắc Bộ nước ta với gió mạnh cấp 10-11, giật trên cấp 12-13 ở ven biển, cấp 8-9, giật cấp 10-11 trên đất liền.

Siêu bão số 9 có cường độ rất mạnh trên biển, phạm vi gió mạnh rất rộng, sóng biển cao trên 10m, biển động dữ dội, đặc biệt nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động ở khu vực bắc Biển Đông.

Bão có thể gây mưa lớn tại các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An với lượng mưa khoảng 150-250mm, cục bộ có nơi trên 400 mm, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ảnh hưởng tới an toàn hồ đập, ngập lụt tại các đô thị và vùng trũng thấp.

Ngay sau bão số 9, nguy cơ bão số 10 sẽ tiếp tục di chuyển vào Biển Đông có khả năng tác động trực tiếp đến vùng biển và đất liền nước ta.

Dự báo đường đi của bão số 9. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam

Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, lãnh đạo các tỉnh, thành từ Quảng Ngãi trở ra không được lơ là, chủ quan, tổ chức theo dõi, cập nhật, nắm chắc tình hình, chủ động, kịp thời chỉ đạo, triển khai các biện pháp ứng phó bão.

Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần quyết liệt nhất, chủ động ứng phó ở mức cao nhất, lường trước kịch bản xấu nhất, không để bị động, bất ngờ, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng nhân dân lên trên hết, trước hết.

Lãnh đạo bộ ngành, địa phương chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng nếu để xảy ra thiếu trách nhiệm trong tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo gây thiệt hại về tính mạng và tài sản của nhân dân.

Thủ tướng lưu ý bí thư, chủ tịch các tỉnh, thành, nhất là các địa phương ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa (nơi dự báo có thể xảy ra gió mạnh) tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó với siêu bão.

Trong đó, bảo đảm an toàn tính mạng nhân dân, nhất là người già, trẻ em, học sinh, các đối tượng yếu thế. Bảo đảm an toàn đối với tàu thuyền hoạt động trên biển, ven biển, các hoạt động trên biển, trên đảo, ven biển và trong đất liền.

Bảo vệ nhà cửa, kho tàng, nhà xưởng, trụ sở cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục, y tế, hệ thống đê điều, hồ đập, công trình cơ sở hạ tầng, hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản trên biển, ven biển với phương châm là "xanh nhà hơn già đồng";

Địa phương cần rà soát phương án, sẵn sàng tổ chức sơ tán, di dời dân cư để bảo đảm an toàn trước khi bão đổ bộ, triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.

Thủ tướng giao Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo dự báo, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác nhất về diễn biến, tác động của bão, cảnh báo kịch bản xấu nhất có thể xảy ra (bao gồm cả nguy cơ xuất hiện bão số 10 trên Biển Đông ngay sau khi bão số 9 đổ bộ vào đất liền)...

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng các Bộ: Xây dựng, Công Thương, VH-TT-DL, KH-CN, GD-ĐT, Y tế theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền chủ động chỉ đạo, đôn đốc triển khai các biện pháp hiệu quả để ứng phó với siêu bão.

Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn đối với lực lượng, phương tiện, trang thiết bị của quân đội, công an. Các đơn vị đóng trên địa bàn có nguy cơ ảnh hưởng của bão rà soát phương án, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ địa phương.

Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia phối hợp với cơ quan chức năng của Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo dõi sát diễn biến tình hình, chủ động rà soát kịch bản ứng phó, sẵn sàng điều phối, huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương triển khai ứng phó với bão và mưa lũ.