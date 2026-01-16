Sau 1,5 tháng triển khai chiến dịch, toàn bộ 34.759 nhà ở bị hư hỏng đã được sửa chữa để người dân trở về sinh hoạt bình thường trước ngày 31/12/2025. Toàn bộ 1.597 nhà bị sập, đổ, lũ cuốn trôi đã được xây dựng lại để người dân có mái nhà kiên cố, chuẩn bị đón năm mới trước thời hạn 2 tuần.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, đến hôm nay có thể tự tin khẳng định "Chiến dịch Quang Trung" mặc dù không có tiếng súng nhưng đã "tốc chiến, tốc thắng", "chiến thắng giòn giã".

Đây không chỉ là niềm vui, niềm hạnh phúc của các hộ dân bị mất nhà, hư hỏng nhà mà là niềm vui chung của đất nước, của dân tộc ngay trước thềm Đại hội 14 của Đảng và dịp Tết Nguyên đán.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chiến dịch Quang Trung thần tốc từng ngày, từng giờ để mang lại niềm vui, hạnh phúc cho nhân dân. Ảnh Nhật Bắc

Thủ tướng đặc biệt ghi nhận và biểu dương cấp ủy, chính quyền của 8 địa phương (Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng), lực lượng Quân đội, Công an, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã coi đây là "việc của bản thân mình, của người thân trong gia đình mình để làm cho nhanh, cho tốt và trong khả năng có thể". Các lực lượng và địa phương đã cùng nhau làm nên thắng lợi giòn giã của chiến dịch này.

Theo Thủ tướng, chứng kiến niềm vui, niềm xúc động từ trong ánh mắt, nụ cười của những người dân được sống trong những mái nhà mới vững chãi, có thể khẳng định những ý nghĩa rất quan trọng, nhân văn, sâu sắc của chiến dịch.

Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị đơn thuần mà là nghĩa vụ, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành với nhân dân vùng thiên tai, bão lũ; là "mệnh lệnh hành chính" nhưng cũng là "mệnh lệnh từ trái tim", lương tri, trách nhiệm với cộng đồng của các cấp lãnh đạo, của đồng bào, đồng chí.

Mỗi căn nhà là một mái ấm tình thương, một dấu mốc của sự hồi sinh, không chỉ được xây bằng bê tông cốt thép, gạch, ngói, cát, sỏi… mà còn bằng tình thương yêu, đùm bọc và sẻ chia của toàn xã hội với những người dân gặp khó khăn.

Đây là minh chứng sống động khẳng định bản chất tốt đẹp, ưu việt của chế độ ta, "tình dân tộc, nghĩa đồng bào", tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, tình làng, nghĩa xóm, nghĩa tình quân -dân, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Thủ tướng chia sẻ, nhiệm vụ này thể hiện khát vọng, bản lĩnh, trí tuệ con người Việt Nam với tinh thần "biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể", luôn nỗ lực vượt qua nghịch cảnh, vượt lên chính mình.

Thủ tướng nêu rõ, việc tổ chức hội nghị tổng kết không phải để báo cáo thành tích mà là dịp để nhìn nhận, đánh giá toàn diện những kết quả đã làm được, đặc biệt là đúc rút những bài học kinh nghiệm, những cách làm hiệu quả.

Không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu sự quan tâm trong dịp Tết

Thủ tướng cho rằng, việc hoàn thành sửa chữa, xây dựng lại nhà ở cho nhân dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ miền Trung mới chỉ là kết quả bước đầu, đặt những viên gạch đầu tiên để ổn định đời sống người dân.

Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng đề nghị các địa phương hoàn thành bàn giao nhà cho các hộ dân một cách hoàn chỉnh, chậm nhất trong ngày 18/1 - trước thềm Đại hội 14 của Đảng; tiếp tục quan tâm xử lý vấn đề môi trường, khắc phục cơ sở hạ tầng thiết yếu, nhất là giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục.

Các địa phương quan tâm hỗ trợ tạo việc làm, sinh kế cho người dân, đặc biệt hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất, kinh doanh, nhất là sản xuất nông nghiệp, từ nhiều nguồn lực khác nhau.

Thủ tướng đề nghị triển khai nhanh nhất việc hỗ trợ các hộ dân có nhà bị hư hỏng, sập, đổ từ nguồn đóng góp tự nguyện của nhân dân được Trung ương MTTQ Việt Nam phân bổ cho các địa phương, bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không tham nhũng, tiêu cực.

Thủ tướng lưu ý tuyệt đối không để người dân "thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu sự quan tâm", nhất là trong dịp Tết Nguyên đán.

Từ những kinh nghiệm trong việc thực hiện Chiến dịch Quang Trung, các cấp, các ngành cần làm tốt hơn nữa công tác thi đua, khen thưởng, tạo dựng nhiều phong trào thi đua huy động sự vào cuộc, chung tay của toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Quang Trung. Ảnh Nhật Bắc

Người đứng đầu Chính phủ chia sẻ, từ đống đổ nát, những ngôi nhà khang trang, kiên cố đã được dựng nên. Những giọt nước mắt hôm nay không phải của đau thương, đắng cay khi mất nhà mà là giọt nước mắt của niềm vui, tình thương, hạnh phúc và sự chia sẻ. Những cái nắm tay bịn rịn trong giờ phút chia tay nhân dân của những người lính đã khép lại Chiến dịch Quang Trung thần tốc, nhưng cũng chính trong khoảnh khắc đó, một tương lai tươi sáng được mở ra.