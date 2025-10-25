Tháp tùng Thủ tướng có: Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiền,Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Phạm Mạnh Cường, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông; Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương.

Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Đinh Ngọc Linh và Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN Tôn Thị Ngọc Hương tham gia đoàn công tác.

Thủ tướng và Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc cùng bay sang Malaysia tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các hội nghị liên quan. Ảnh: Nhật Bắc

Sau khi cùng dự lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres đã bay cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính sang tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Malaysia.

Các hội nghị diễn ra từ ngày 26-28/10, là hoạt động cao điểm trong năm Chủ tịch ASEAN 2025 của Malaysia, với sự tham dự của lãnh đạo các nước ASEAN, Timor-Leste, lãnh đạo các nước đối tác, khách mời của Chủ tịch ASEAN 2025 và Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc.

Với trên 15 phiên họp và hoạt động cấp cao, các nhà lãnh đạo dự kiến trao đổi và thống nhất những phương hướng, biện pháp quan trọng nhằm tăng cường hợp tác, mở rộng liên kết, khai thác hiệu quả những động lực tăng trưởng mới và ứng phó hữu hiệu với những thách thức đang nổi lên, qua đó đóng góp cho hoà bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Đặc biệt, dự kiến tại hội nghị cấp cao ASEAN 47, ASEAN sẽ chính thức kết nạp Timor-Leste là thành viên thứ 11, mở ra chương mới trong lịch sử phát triển của ASEAN.

Về văn kiện, các lãnh đạo dự kiến ký kết, thông qua và ghi nhận gần 80 văn kiện nhằm thúc đẩy hợp tác ASEAN và giữa ASEAN với đối tác trên nhiều lĩnh vực ưu tiên, nhất là kinh tế, thương mại…

Hội nghị cấp cao ASEAN diễn ra vào đúng thời điểm ASEAN chuẩn bị bước sang giai đoạn phát triển mới, với tầm nhìn mới. Các hội nghị lần này sẽ là dịp để lãnh đạo các nước trao đổi các quyết sách chiến lược, củng cố môi trường hòa bình, ổn định, tạo thuận lợi cho phát triển, đồng thời thúc đẩy các liên kết khu vực thực chất và hiệu quả hơn...

Năm 2025 mang ý nghĩa đặc biệt, kỷ niệm 30 năm Việt Nam tham gia mái nhà chung ASEAN, một hành trình được xây đắp bằng sự chân thành, tin cậy và trách nhiệm cao. Chuyến công tác của Thủ tướng mang nhiều ý nghĩa quan trọng.

Với vai trò nước điều phối quan hệ ASEAN - New Zealand, Việt Nam sẽ phối hợp cùng các nước để tổ chức thành công hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ (1975-2025), thúc đẩy quan hệ biến chuyển về chất, nâng cấp quan hệ ASEAN - New Zealand lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Thủ tướng dự kiến sẽ có nhiều cuộc tiếp xúc song phương với các lãnh đạo ASEAN, các quốc gia đối tác và tổ chức quốc tế, qua đó cùng trao đổi, đề xuất các sáng kiến để thúc đẩy hợp tác và tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề đặt ra hiện nay cho ASEAN và khu vực.