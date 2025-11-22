Gặp Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Hàn Quốc nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh; Hàn Quốc đã chủ trì rất thành công hội nghị cấp cao APEC.

Tổng thống Lee Jae Myung gửi lời chia buồn và chia sẻ sâu sắc với nhân dân Việt Nam về những mất mát về con người và tài sản trong các đợt bão lũ vừa qua.

Hai lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị thông qua thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao; mở rộng hợp tác thực chất về quốc phòng, an ninh; tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư; hiện thực hóa tầm nhìn đưa hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số thành trụ cột mới trong quan hệ song phương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Ảnh: TTXVN

Tổng thống Lee Jae Myung khẳng định Hàn Quốc đang tích cực thúc đẩy các chương trình hợp tác lao động và mong muốn mở rộng hơn nữa hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực này.

Hai bên cũng nhất trí phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó Hàn Quốc ủng hộ, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong tổ chức thành công Năm APEC 2027.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chuyển lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam đến Tổng thống Lee Jae Myung sớm sang thăm Việt Nam.

Gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên đẩy mạnh mở cửa thị trường cho hàng hóa của nhau, nghiên cứu ký kết thoả thuận thương mại. Thủ tướng đề nghị Chính phủ Ấn Độ khuyến khích các tập đoàn lớn của Ấn Độ đầu tư chất lượng cao vào các dự án lớn tại Việt Nam, nhất là trong cơ sở hạ tầng, năng lượng xanh, logistics.

Chia sẻ với những đề xuất hợp tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ủng hộ hai nước thúc đẩy chuyến thăm cấp cao, mở cửa thị trường cho hàng hóa của nhau trong bối cảnh thương mại toàn cầu diễn biến phức tạp.

Nhấn mạnh dư địa hợp tác còn rất lớn, hai Thủ tướng nhất trí thúc đẩy đột phá trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư; đồng thời mở rộng hợp tác quốc phòng, an ninh và khoa học - công nghệ.

Gặp lại Tổng thống Brazil Lula da Silva, hai lãnh đạo vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ Việt Nam - Brazil kể từ khi nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược.

Tổng thống Lula da Silva khẳng định đặc biệt coi trọng quan hệ với Việt Nam và mong muốn làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Brazil, nhất là trong lĩnh vực kinh tế và thương mại.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn những tình cảm đặc biệt của Tổng thống Lula da Silva dành cho Việt Nam và hoan nghênh Chính phủ Brazil quyết định công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam.

Hai lãnh đạo hoan nghênh và nhất trí tạo thuận lợi hơn nữa cho đầu tư, thương mại, mở cửa thị trường cho các mặt hàng nông sản, tăng cường hợp tác nông nghiệp, đặc biệt là sản xuất và xuất khẩu cà phê.

Gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn coi trọng củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống Recep Tayyip Erdogan cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ coi Việt Nam là đối tác quan trọng ở khu vực châu Á.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: VGP

Hai lãnh đạo cho rằng hai nước còn nhiều tiềm năng phát triển lên tầm cao mới, nhất trí tiếp tục phấn đấu sớm đạt mục tiêu kim ngạch song phương 4 tỷ USD; đồng thời nghiên cứu hình thành những khuôn khổ mới cho thương mại và đầu tư, trong đó có thúc đẩy một Hiệp định thương mại tự do giữa hai nước.

Gặp Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Malaysia tổ chức thành công hội nghị cấp cao ASEAN 47.

Hai lãnh đạo đánh giá cao những nỗ lực của các bộ, ngành hai nước khẩn trương triển khai các lĩnh vực hợp tác, góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện đi vào chiều sâu và thực chất.

Thủ tướng Anwar Ibrahim ủng hộ đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc sớm ký văn kiện hợp tác trong phát triển công nghiệp Halal, phối hợp triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tăng cường hợp tác biển, phối hợp chặt chẽ, chia sẻ thông tin kịp thời và đầy đủ về vấn đề tàu cá, ngư dân và đối xử nhân đạo với tàu cá và ngư dân Việt Nam bị bắt giữ.

Gặp Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai nước cùng triển khai hiệu quả Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA), nhằm sớm đưa kim ngạch thương mại hai chiều vượt mức 8 tỷ USD.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez. Ảnh: TTXVN

Hai nước cần sớm thiết lập các cơ chế hợp tác mới trong các lĩnh vực như cơ sở hạ tầng, đường sắt tốc độ cao, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nông nghiệp và đào tạo nguồn nhân lực.

Thủ tướng đồng thời đề nghị hai bên xem xét ký kết hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông, hộ chiếu công vụ cho công dân hai nước.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp về chuyến thăm Việt Nam hồi tháng 4, cho rằng hai bên cần tăng cường quan hệ thương mại, đầu tư trong những lĩnh vực còn nhiều tiềm năng.

Thủ tướng Tây Ban Nha đề nghị hai nước thúc đẩy du lịch, giao lưu văn hóa, nghệ thuật và thể thao, góp phần tăng cường tình cảm hữu nghị và hiểu biết giữa nhân dân hai nước. Tây Ban Nha luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện với Việt Nam và giữa EU với ASEAN.