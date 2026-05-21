Theo hãng tin Al Jazeera, Bộ trưởng An ninh quốc gia Israel Ben Gvir ngày 20/5 đã đăng tải lên mạng xã hội đoạn video ghi lại cảnh các nhà hoạt động trên đội tàu Global Sumud hướng tới Dải Gaza bị bắt giữ tại cảng Ashdod.

Trong đoạn video có tựa đề "Chào mừng đến Israel", ông Ben Gvir đã vẫy cờ trong khi các nhà hoạt động bị trói hai tay và bắt quỳ trên sàn. Ngay lập tức, các quốc gia có công dân trên đội tàu này đã đưa ra phản ứng mạnh mẽ, buộc chính phủ Israel phải có những động thái hạ nhiệt căng thẳng.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định đã khiển trách ông Ben Gvir về vụ việc, đồng thời chỉ thị cho cơ quan chức năng trục xuất những nhà hoạt động càng sớm càng tốt. "Cách đối xử với các nhà hoạt động trong đoàn viện trợ không phù hợp với các giá trị và chuẩn mực của Israel", ông Netanyahu nhấn mạnh.

Hình ảnh từ đoạn video do ông Ben Gvir đăng tải. Ảnh: Times of Israel

Ngoại trưởng Israel Gideon Saar cũng lên án ông Ben Gvir sau khi video được đăng tải, cáo buộc vị bộ trưởng này cố tình gây tổn hại cho hình ảnh đất nước. "Ông Ben Gvir không phải gương mặt đại diện cho Israel", ông Saar tuyên bố.

Thủ tướng Italia Giorgia Meloni gọi những hình ảnh trong đoạn video là "không thể chấp nhận được", yêu cầu Israel thả tất cả công dân Italia có liên quan. "Họ phải xin lỗi về hành vi ngược đãi và thể hiện sự khinh thường hoàn toàn đối với chính phủ Italia", bà Meloni cho biết.

Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee mô tả hành vi của ông Ben Gvir là "đáng khinh", nhấn mạnh vị bộ trưởng này đã "phản bội phẩm giá của quốc gia mình".

Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper nói bà cảm thấy "kinh hoàng" trước đoạn video, cho rằng nó "vi phạm những chuẩn mực cơ bản nhất về sự tôn trọng và phẩm giá trong cách đối xử với con người".

Cũng liên quan đến vụ việc, chính phủ Pháp, Hà Lan, Tây Ban Nha và Canada đã triệu tập đại sứ Israel để bày tỏ sự phẫn nộ và lên án động thái của ông Ben Gvir.