Hàng nghìn người xếp hàng từ sớm bất chấp nắng nóng và mưa gió, chờ xem buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành lần hai diễn ra lúc 20h hôm nay.
Từ sáng nay, hàng nghìn người dân đã tập trung tại các khu vực xung quanh khu vực quảng trường Ba Đình để chờ xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành diễn ra vào 20h. Nhiều nhóm nhỏ mang theo bạt, ghế xếp, lều nhỏ, đồ ăn khô, nước uống và quạt tay, sẵn sàng "đóng quân" 7-8 tiếng tại chỗ để chờ đến tối xem tổng hợp luyện diễu binh. Một số người còn dựng lều dã chiến, túi rác để chủ động giữ vệ sinh.
Không khí đông đúc nhưng vẫn giữ được trật tự. Nhiều gia đình mang theo trẻ nhỏ, người lớn tuổi cũng có mặt, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp trước giờ diễn ra tổng hợp luyện.
Trong đám đông, có nhiều cựu chiến binh mặc quân phục, đeo huân chương hòa vào dòng người thuộc thế hệ trẻ trẻ.
Thời tiết Hà Nội sáng nay nắng nóng, với nhiệt độ 34-35 độ C. Tuy nhiên, đến đầu giờ chiều, cơn giông kéo đến, gió to nổi lên, nhiều người phải mặc thêm áo mưa.
Cũng từ trưa nay, lực lượng chức năng đã căng dây ở vỉa hè, dựng rào chắn hạn chế bớt phương tiện vào các tuyến đường dẫn vào Quảng trường Ba Đình.
Trong khi đó, tại khu vực pháo lễ ở sân vận động Mỹ Đình cũng có hàng trăm người dân tập trung quay phim, chụp ảnh, chiêm ngưỡng dàn pháo. Các chiến sĩ Lữ đoán Pháo binh 45 túc trực và thực hiện lau dọn, vệ sinh từng khẩu pháo, đảm bảo tới ngày đại lễ các khẩu pháo luôn đẹp.
Sau 5 ngày được lắp đặt, mỗi ngày, khu vực này đón hàng ngàn du khách, người dân Thủ đô cũng như các tỉnh lân cận tới chiêm ngưỡng và chụp ảnh lưu giữ lại kỷ niệm.
TP Hà Nội lắp lều bạt trước cửa ga Hà Nội để người dân nghỉ ngơi, tránh trú khi gặp thời tiết bất lợi. Ảnh: Lê Anh Dũng
Sau khi đi qua lễ đài tại Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh của 3 nước Nga, Lào, Campuchia tiến đến điểm tập kết cuối ở Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, trên đường người dân Việt Nam hân hoan chào đón.