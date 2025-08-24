Từ sáng nay, hàng nghìn người dân đã tập trung tại các khu vực xung quanh khu vực quảng trường Ba Đình để chờ xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành diễn ra vào 20h. Nhiều nhóm nhỏ mang theo bạt, ghế xếp, lều nhỏ, đồ ăn khô, nước uống và quạt tay, sẵn sàng "đóng quân" 7-8 tiếng tại chỗ để chờ đến tối xem tổng hợp luyện diễu binh. Một số người còn dựng lều dã chiến, túi rác để chủ động giữ vệ sinh.

Không khí đông đúc nhưng vẫn giữ được trật tự. Nhiều gia đình mang theo trẻ nhỏ, người lớn tuổi cũng có mặt, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp trước giờ diễn ra tổng hợp luyện.

Trong đám đông, có nhiều cựu chiến binh mặc quân phục, đeo huân chương hòa vào dòng người thuộc thế hệ trẻ trẻ.

Gia đình chị Lê Thu Quỳnh ở mặt phố Lê Hồng Phong, nơi đoàn diễu binh sẽ đi qua cửa nhà. Mọi người trong gia đình chị đã sớm chuẩn bị trang phục để đón xem. Ảnh: Hoàng Hà

Lực lượng chức năng phân luồng tại đường Lê Hồng Phong, nhiều phương tiện phải quay đầu khi đã cấm xe vào đường này. Ảnh: Nguyễn Huế

Thời tiết Hà Nội sáng nay nắng nóng, với nhiệt độ 34-35 độ C. Tuy nhiên, đến đầu giờ chiều, cơn giông kéo đến, gió to nổi lên, nhiều người phải mặc thêm áo mưa.

Cũng từ trưa nay, lực lượng chức năng đã căng dây ở vỉa hè, dựng rào chắn hạn chế bớt phương tiện vào các tuyến đường dẫn vào Quảng trường Ba Đình.

Nguyễn Ánh Thuỳ Dương (17 tuổi, Hà Nội) cùng gia đình và bạn bè hát vang ca khúc "Như có Bác trong ngày đại thắng". Ảnh: Thế Sơn

Phần đông người dân chọn mặc trang phục in hình cờ Tổ quốc và mang theo cờ đỏ sao vàng, chuẩn bị chào đón các khối diễu binh, diễu hành. Ảnh: Thế Sơn

Mang theo cả thú cưng đi xem hợp luyện diễu binh, diễu hành. Ảnh: Thế Sơn

Trong cơn mưa, người dân vẫn giữ tinh thần rất vui vẻ và cùng nhau hát vang những ca khúc yêu nước. Ảnh: Thế Sơn

Ảnh: Thế Sơn

Gia đình bà Tĩnh với 15 thành viên từ Bắc Ninh xuất phát lúc 6h sáng về Hà Nội. Sau khi xem máy bay luyện tập trình diễn sáng nay, gia đình bà tiếp tục chờ xem hợp luyện. Ảnh: Hoàng Hà

Ảnh: Hoàng Hà

Lan Anh cùng bạn bè từ Chương Mỹ về trung tâm Hà Nội từ 6h. Cô luôn cười rạng rỡ dù gặp thời tiết bất lợi và phải chờ đợi lâu. Ảnh: Hoàng Hà

Ảnh: Hoàng Hà

Trung tá Đặng Xuân Khiêm là CSGT của tỉnh Hưng Yên được tăng cường về Hà Nội. Anh được đồng đội hỗ trợ mặc áo mưa. Ảnh: Hoàng Hà

Lực lượng chức năng hướng dẫn người dân đứng vị trí phù hợp. Ảnh: Hoàng Hà

Người dân hò reo khi khối diễu hành cựu chiến binh đi qua tại nút giao Kim Mã - Liễu Giai. Ảnh: Phùng Huy Anh

Ảnh: Phùng Huy Anh

Trong khi đó, tại khu vực pháo lễ ở sân vận động Mỹ Đình cũng có hàng trăm người dân tập trung quay phim, chụp ảnh, chiêm ngưỡng dàn pháo. Các chiến sĩ Lữ đoán Pháo binh 45 túc trực và thực hiện lau dọn, vệ sinh từng khẩu pháo, đảm bảo tới ngày đại lễ các khẩu pháo luôn đẹp.

Sau 5 ngày được lắp đặt, mỗi ngày, khu vực này đón hàng ngàn du khách, người dân Thủ đô cũng như các tỉnh lân cận tới chiêm ngưỡng và chụp ảnh lưu giữ lại kỷ niệm.

Ảnh: Bảo Minh

Ảnh: Bảo Minh

Ảnh: Bảo Minh

Người dân đến khu vực sân vận động Mỹ Đình chờ xem dàn phương tiện, khí tài hành quân từ trường đường F1 vào nội thành. Ảnh: Bảo Minh

Ảnh: Bảo Minh

Chị Dung đến từ Ba Vì chia sẻ đã có mặt tại đây từ lúc chưa tới 12h, dù trời mưa nặng hạt. Ảnh: Bảo Minh

Đến khoảng 14h30 trời tạn ráo, mát mẻ, thuận lợi cho người dân chờ xem tổng hợp luyện. Người dân ngồi kín vỉa hè dọc đường Thanh Niên. Ảnh: Nguyễn Huế

Chị Hằng sống ở Nhật Bản đưa 2 con trai về xem lễ diễu binh đến từ 14h30 đợi xem hợp luyện. Ảnh: Lê Anh Dũng

TP Hà Nội lắp lều bạt trước cửa ga Hà Nội để người dân nghỉ ngơi, tránh trú khi gặp thời tiết bất lợi. Ảnh: Lê Anh Dũng





