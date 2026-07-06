Tại phiên họp, hội đồng sơ kết, đánh giá kết quả hoạt động và công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cho 6 tháng cuối năm. Hội đồng cũng xem xét, đánh giá, bỏ phiếu xét tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu. Ảnh: Nhật Bắc

Hội đồng thống nhất nhận định trong 6 tháng đầu năm, công tác thi đua, khen thưởng vừa bảo đảm tính liên tục vừa có những chuyển biến tích cực, bám sát các mục tiêu chiến lược.

Các cấp, các ngành, các địa phương đã chủ động phát động và triển khai các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội, tập trung giải quyết dứt điểm những việc khó, việc cấp bách phát sinh, đóng góp tích cực vào việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Việc xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng ngày càng đi vào thực chất, kịp thời động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và đột xuất.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ rõ bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Một số cấp ủy, chính quyền chưa thật sự quan tâm, coi trọng công tác thi đua, khen thưởng; nhiều nơi trông chờ, ỷ lại vào hướng dẫn của cấp trên trong triển khai.

Một số phong trào thi đua còn nặng về hình thức, chưa bám sát gắn chặt với việc thực hiện nhiệm vụ của ngành, của địa phương. Nhiều địa phương, nhiều ngành chưa quan tâm những mô hình mới, cách làm hay, có tác động lan tỏa. Còn tình trạng nể nang, bệnh thành tích trong khen thưởng.

Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị phát huy vai trò của từng thành viên hội đồng trong kịp thời phát hiện các mô hình hay, cách làm tốt để đề xuất khen thưởng, cũng như phát hiện những vướng mắc tại địa phương. Các cấp, các ngành, các địa phương chủ động triển khai, phát động các phong trào thi đua thực chất, sát thực tiễn, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, tạo đột phá để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu về việc phong trào thi đua, công tác khen thưởng phải bám sát hơi thở cuộc sống, gắn với việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, có tính định lượng, kết quả, sản phẩm đầu ra rõ ràng. Kết quả cuối cùng là đóng góp cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Trong đó, người đứng đầu Chính phủ gợi mở cần tập trung cụ thể hóa phong trào thi đua về tăng trưởng "2 con số". Các bộ, ngành, địa phương phải khẩn trương ban hành chương trình hành động với các nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể, thiết thực để triển khai thực hiện.

Bình xét thi đua phải phải dựa trên dữ liệu thực, minh bạch

Theo Thủ tướng, công tác khen thưởng cần được đổi mới theo hướng thực chất, hướng mạnh về cơ sở; ưu tiên người lao động trực tiếp, nhà khoa học, doanh nghiệp… có mô hình hay, đột phá, lan tỏa cao. Thủ tướng cho rằng tất cả các phong trào thi đua chỉ thực chất nếu xuất phát từ cơ sở, bắt nguồn từ cơ sở và lấy đó là một trong những động lực để thúc đẩy phát triển, thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Thi đua, khen thưởng phải bám sát hơi thở cuộc sống, gắn chặt với nhiệm vụ và kết quả cụ thể. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng đặt vấn đề cần quan tâm hơn nữa việc tôn vinh, khen thưởng những điển hình tiên tiến ở cấp cơ sở, góp phần vào những kết quả trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, giải phóng mặt bằng cho triển khai các dự án trọng điểm quốc gia. Cùng với đó, ông cho rằng cần mạnh dạn khen thưởng những địa phương đã giải quyết triệt để, tháo gỡ được những khó khăn, điểm nghẽn, đưa những dự án tồn đọng trở lại hoạt động phục vụ cho tăng trưởng.

Thủ tướng cũng đề cập tới những đóng góp rất quý báu, tâm huyết của các lực lượng, người dân, doanh nghiệp, các tổ chức trong Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt và xác định danh tính liệt sĩ. Vừa qua, quân đội, công an đã triển khai rất nhanh chỉ đạo của cấp có thẩm quyền về việc đưa lực lượng sang Venezuela tham gia cứu hộ động đất…

Cùng với đó là những điển hình tốt, cách làm hay trong xây dựng các trường bán trú tại các xã biên giới; bảo đảm cung ứng điện, xăng dầu trong điều kiện hết sức khó khăn; tham gia xây dựng khung kiến trúc tổng thể quốc gia số…

Trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh, theo Thủ tướng, cần kịp thời khen thưởng những nơi xử lý được những điểm nóng từ sớm, từ xa, từ cơ sở, vận động người dân đồng tình, ủng hộ để phục vụ tăng trưởng và triển khai những dự án lớn…

Ông đồng thời lưu ý việc chấm điểm, bình xét thi đua phải dựa trên dữ liệu thực, quy trình đánh giá khen thưởng phải khách quan, minh bạch, giảm thiểu tối đa thủ tục hành chính giấy tờ.