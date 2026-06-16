Chuyến công tác diễn ra từ ngày 16-18/6, theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.

Đoàn chính thức tháp tùng Thủ tướng có: Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung; Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn; Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiền; Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Ngọc Lâm.

Tham gia đoàn có Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đôn Tuấn Phong; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam Đặng Hoàng Giang; Trợ lý Thủ tướng Chính phủ Trần Anh Tuấn; Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Hồ Sỹ Hùng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng lên đường dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga. Ảnh: Nhật Bắc

Đây là chuyến công tác đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Nga trên cương vị mới. Chuyến công tác gửi đi thông điệp mạnh mẽ về sự coi trọng của Việt Nam đối với quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN - Nga, cũng như quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga.

Việt Nam luôn ủng hộ việc tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN - Nga, thúc đẩy đối thoại, hợp tác hiệu quả trên các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

Với tâm thế chủ động, tích cực và có trách nhiệm, Việt Nam sẽ đảm nhiệm vai trò nước điều phối quan hệ ASEAN - Nga giai đoạn 2027-2030.

Việc Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga thể hiện trách nhiệm của Việt Nam trong vai trò cầu nối, góp phần đưa quan hệ ASEAN - Nga ngày càng phát triển thực chất, tương xứng với tiềm năng của hai bên. Đây là bước chuẩn bị quan trọng để Việt Nam đóng góp tích cực vào tiến trình định hình hợp tác ASEAN - Nga trong giai đoạn sắp tới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự kiến có cuộc hội kiến với Tổng thống Nga Vladimir Putin và làm việc với người đứng đầu Cộng hòa Tatarstan.

Cuộc hội kiến sẽ là dịp quan trọng để truyền tải thông điệp của Chính phủ nhiệm kỳ mới về việc tiếp tục coi trọng và thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Nga. Thủ tướng và lãnh đạo Nga cũng sẽ trao đổi các định hướng lớn mang tính đột phá, trọng tâm hợp tác và các biện pháp tháo gỡ vướng mắc nhằm triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao đã đạt được...