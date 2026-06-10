Diễn đàn năm nay quy tụ hơn 1.200 đại biểu từ khắp nơi trên thế giới - một con số kỷ lục. Đặc biệt, diễn đàn có sự tham dự, phát biểu của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone, Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, Thủ tướng Timor-Leste Xanana Gusmão, Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn, Phó tổng thư ký Liên Hợp Quốc kiêm Đại diện cấp cao của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về các vấn đề giải trừ quân bị Izumi Nakamitsu...

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường đã có báo cáo kết quả tọa đàm các chính đảng ở Đông Nam Á, lần đầu tiên trong khuôn khổ AFF. Hoạt động này diễn ra trong không khí cởi mở, thẳng thắn và mang tính xây dựng, với sự tham gia tích cực của 11 chính đảng đến từ các quốc gia Đông Nam Á, cùng đông đảo học giả và chuyên gia trong khu vực.

Các đại biểu dự phiên bế mạc

Các đại biểu thống nhất rằng việc tăng cường đối thoại, củng cố lòng tin và sự thấu hiểu lẫn nhau giữa các chính đảng có ý nghĩa thiết yếu trong việc tăng cường đoàn kết ASEAN, nâng cao khả năng chống chịu của khu vực và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong bối cảnh môi trường khu vực và quốc tế đang thay đổi nhanh chóng.

Các đại biểu cũng đưa ra nhiều sáng kiến cụ thể nhằm tăng cường lòng tin, làm sâu sắc hơn hợp tác và hỗ trợ triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

Tổng kết về hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN 2026, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, hội nghị diễn ra thành công với sự tham dự của hơn 250 đại biểu, đại diện cho hơn 25 TP và địa phương thuộc các nước thành viên ASEAN, cùng đông đảo học giả và chuyên gia trong và ngoài khu vực.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu

Các đại biểu đánh giá cao sáng kiến của Hà Nội trong việc tổ chức hội nghị, coi đây là một diễn đàn thiết thực nhằm tăng cường đối thoại, kết nối và chia sẻ kinh nghiệm giữa các đô thị ASEAN.

Các TP ASEAN cùng chia sẻ nhận thức rằng đô thị ngày càng giữ vai trò quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển xanh và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Qua phiên thảo luận chuyên sâu, hội nghị đã xác định hai định hướng trọng tâm, trong đó công nghệ và hạ tầng số chỉ có thể phát huy hiệu quả khi đi cùng năng lực quản trị hiện đại và phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân.

Các TP cần ưu tiên phát triển hạ tầng xanh, nâng cao khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu và thúc đẩy giải pháp phát triển bền vững, với người dân ở vị trí trung tâm của mọi chiến lược ứng phó, thích ứng và phát triển.

Chuyển dịch “sản xuất tại ASEAN” thành “sản xuất bởi ASEAN”

Phát biểu bế mạc AFF, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết diễn đàn đã hoàn thành toàn bộ nội dung với nhiều kết quả thiết thực. Điều quan trọng không kém là những tham luận, bài chia sẻ sâu sắc của các diễn giả.

Ông nhận định những vấn đề được đưa ra trong chương trình nghị sự thực sự quan trọng với mỗi quốc gia thành viên ASEAN và các đối tác.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu bế mạc

Những trao đổi trong diễn đàn mang tính thực chất và sáng tạo để có thể báo cáo lên các lãnh đạo ASEAN cân nhắc. Các đại biểu trao đổi nhiều vấn đề đa dạng, bao gồm những vấn đề dài hạn như tự cường và gắn kết ASEAN, phòng ngừa xung đột và chuyển đổi các mô hình tăng trưởng, phát triển.

Các cuộc trao đổi nhấn mạnh việc sử dụng trí tuệ nhân tạo bao trùm và an ninh năng lượng; đã có những ý tưởng rất sáng tạo để thúc đẩy chuyển dịch “sản xuất tại ASEAN” thành “sản xuất bởi ASEAN”.

Qua trao đổi, tinh thần cộng đồng đã hiện hữu rõ ràng hơn bao giờ hết. Những chia sẻ từ các lãnh đạo, học giả cho thấy sự quan tâm sâu sắc về an ninh khu vực và việc tuân thủ, tôn trọng luật pháp quốc tế đều là những yếu tố rất cần thiết với phát triển.

Các đại biểu cũng đã chia sẻ cam kết hướng tới tương lai của ASEAN, những giá trị và vai trò chiến lược của ASEAN.

Diễn đàn năm nay cũng có những điểm mới với hội nghị lãnh đạo TP ASEAN, tọa đàm giữa các chính đảng từ các quốc gia thành viên ASEAN, những phiên trao đổi với thanh niên và của khu vực tiểu vùng Mekong lần đầu tiên được tổ chức

"Chúng ta thấy được điểm giao thoa về quan điểm trong ASEAN trước những thách thức hiện nay. Tăng cường tự cường và khả năng thích ứng của khu vực là ưu tiên cao của chúng ta, các diễn giả đã nhấn mạnh nhu cầu phải xây dựng một môi trường chiến lược trong dài hạn, chứ không phải chỉ để ứng phó trong ngắn hạn...", ông nhấn mạnh.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung vui mừng với sự quan tâm dành cho diễn đàn năm nay và tình hữu nghị, hợp tác mà các diễn giả, đại biểu, những người bạn, đối tác, đồng nghiệp dành cho Việt Nam.