Chiều 9/10, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới Thủ đô Phnom Penh, bắt đầu chuyến thăm chính thức Campuchia theo lời mời của Thủ tướng Hun Manet.

Theo Cổng TTĐT Chính phủ, đón Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn tại sân bay, về phía Campuchia có Bộ trưởng Kế hoạch Bin Trachhai, đại diện Ủy ban Quốc gia tổ chức các lễ hội quốc gia và quốc tế, Đại sứ Campuchia tại Việt Nam Touch Sopharath, lãnh đạo các vụ chức năng Bộ Ngoại giao.

Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Phnom Penh, bắt đầu chuyến thăm Campuchia. Ảnh: Chính phủ

Thủ tướng sẽ cùng lãnh đạo cấp cao Campuchia trao đổi sâu rộng về các biện pháp cụ thể thúc đẩy hợp tác, nhất là trong những lĩnh vực thiết thực, phù hợp lợi ích của mỗi nước.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Campuchia. Chuyến thăm khẳng định sự coi trọng và ưu tiên cao của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đối với Campuchia.

Chuyến thăm diễn ra 4 tháng sau chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Hun Manet và hai nước đang có nhiều dư địa để tăng cường hợp tác, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch.

Tin cậy chính trị giữa hai nước tiếp tục được củng cố thông qua trao đổi, tiếp xúc cấp cao thường xuyên, nổi bật là chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia của Tổng Bí thư Tô Lâm và chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Hun Manet. Qua đó, hai bên tiếp tục xác định những lĩnh vực hợp tác cần ưu tiên và cùng tìm giải pháp cho các vấn đề đặt ra.

Về quốc phòng - an ninh, hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác ngày càng hiệu quả, bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Lễ đón Thủ tướng Lê Minh Hưng tại sân bay. Ảnh: Chính phủ

Thương mại, đầu tư và du lịch là những động lực quan trọng của quan hệ. Năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 11,33 tỷ USD, tăng 11,7% so với năm 2024. Việt Nam hiện có 223 dự án đầu tư tại Campuchia với tổng vốn đăng ký gần 3,4 tỷ USD, đứng thứ hai trong số các địa bàn đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam.

Hợp tác giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân tiếp tục được đẩy mạnh, với nhiều hoạt động giao lưu giữa các địa phương, các tổ chức và nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ.

Hai nước duy trì phối hợp chặt chẽ tại ASEAN, Liên Hợp Quốc và các cơ chế hợp tác Tiểu vùng Mekong, cùng góp phần củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN.